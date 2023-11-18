Энели Ефимова за один день дважды обновила рекорд Эстонии

16-летняя Ефимова в предварительном заплыве преодолела дистанцию за 1.04,01 минуту, улучшив свой рекорд двухлетней давности на 0,24 секунды, который теперь является и абсолютным, и юниорским рекордом Эстонии.

В вечернем финале Ефимова обновила национальный рекорд еще на 0,22 секунды, преодолев дистанцию за 1.03,79 и заняла первое место.

Второе место заняла Мария Романюк (+2,88), а третье - Екатерина Воронцова (+6,38).

Предыдущий рекорд (1.04,25) также принадлежал Ефимовой и был установлен на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в ноябре 2021 года.

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