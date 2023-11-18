Энели Ефимова за один день дважды обновила рекорд Эстонии(1)
В первый день стартовавшего в субботу открытого чемпионата „Калева“ по плаванию на короткой воде Энели Ефимова (Калевская школа плавания) дважды обновила рекорд Эстонии на дистанции 100 м брассом.
16-летняя Ефимова в предварительном заплыве преодолела дистанцию за 1.04,01 минуту, улучшив свой рекорд двухлетней давности на 0,24 секунды, который теперь является и абсолютным, и юниорским рекордом Эстонии.
В вечернем финале Ефимова обновила национальный рекорд еще на 0,22 секунды, преодолев дистанцию за 1.03,79 и заняла первое место.
Второе место заняла Мария Романюк (+2,88), а третье - Екатерина Воронцова (+6,38).
Предыдущий рекорд (1.04,25) также принадлежал Ефимовой и был установлен на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в ноябре 2021 года.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.