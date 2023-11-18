Другие виды
18.11.2023, 15:30

Энели Ефимова установила новый рекорд Эстонии

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Энели Ефимова
Энели Ефимова
ФОТО: Erakogu

В первый день стартовавшего в субботу открытого чемпионата „Калева“ по плаванию на короткой воде Энели Ефимова (Калевская школа плавания) установила новый рекорд Эстонии на дистанции 100 м брассом.

16-летняя Ефимова преодолела дистанцию за 1.04,01 минуту, улучшив свой рекорд двухлетней давности на 0,24 секунды, который теперь является и абсолютным, и юниорским рекордом Эстонии.

Предыдущий рекорд (1.04,25) также принадлежал Ефимовой и был установлен на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в ноябре 2021 года.

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