18.11.2023, 15:30
Энели Ефимова установила новый рекорд Эстонии(1)
ФОТО: Erakogu
В первый день стартовавшего в субботу открытого чемпионата „Калева“ по плаванию на короткой воде Энели Ефимова (Калевская школа плавания) установила новый рекорд Эстонии на дистанции 100 м брассом.
16-летняя Ефимова преодолела дистанцию за 1.04,01 минуту, улучшив свой рекорд двухлетней давности на 0,24 секунды, который теперь является и абсолютным, и юниорским рекордом Эстонии.
Предыдущий рекорд (1.04,25) также принадлежал Ефимовой и был установлен на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в ноябре 2021 года.
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