ФОТО | Собаки теперь на службе не только у полиции: эстонский стартап взял на работу милого корги

Марципан, назначенный в качестве специалиста по обнимашкам, будет вносить свой уникальный вклад в эмоциональное состояние команды Disly. Его основные обязанности включают в себя поддержание морального духа в коллективе, обнимашки (по обоюдному согласию) и помощь в отделе маркетинга. „Марципан уже успел зарекомендовать себя в качестве выдающегося интервьюера и сотрудника, который заставляет улыбаться всю нашу команду“, – говорит Виктория Алейникова, основатель Disly.

В переговорах о „трудовом договоре“ Марципан отстаивал свои интересы, получив бонусы в виде вечеринок-сюрпризов со вкусными косточками, спа-дней и VIP-билетов на дог-френдли мероприятия. Он обязуется выполнять свои обязанности в течение 25 часов в неделю, с учетом перерывов на перекусы, охоту за белками и игривые выходки.

„Мы рады такому уникальному сотруднику. Жизнерадостность Марципана заряжает всю нашу команду, отлично минимизирует стресс и делает работу еще более вдохновляющей“, – говорит Виктория Алейникова.

Disly продолжает демонстрировать инновационный подход к созданию команды, включая в нее представителей самых разных видов. Ведущие мировые компании все чаще внедряют подобные практики, предлагая нестандартные роли и видя значительные преимущества на уровне вовлеченности и благополучия сотрудников. “Присоединяйтесь к тренду, будьте как Disly!“, - призывает Виктория Алейникова.