Убийство депутата и бизнесмена в Латвии: возможный убийца задержан, глава МВД обещает лично следить за расследованием

Козловскис сообщил, что будет следить за расследованием. Кроме того, следователям важно понять мотивы убийства, учитывая, что жертвой случившегося является предприниматель и политик.

По мнению Козловскиса, поймав убийцу предпринимателя и его сообщника, Госполиция продемонстрировала отличный профессионализм.

Политик подчеркнул, что сотрудники Госполиции не только выявили исполнителя и соучастника преступления, но и продемонстрировали отличный профессионализм, оперативно задержав обеих по горячим следам.

Он поблагодарил всех сотрудников Госполиции, которые были задействованы и активно участвовали в спецоперации в Резекне.

„Жители города могут чувствовать себя спокойно, общественный порядок находится под контролем и защитой“, — подчеркнул Козловскис.

Как сообщалось ранее, в Резекне в пятницу, 17 ноября, был застрелен предприниматель и депутат самоуправления Лудзенского края Андрис Любка. Предполагаемый стрелок Игорь Хаитс был задержан вечером того же дня.

В самоуправление он был избран по списку Союза „зеленых“ и крестьян.

Мэр Лудзенского края Эдгар Мекшс подтвердил агентству LETA, что от полиции поступила информация о смерти Любки.

В Службе неотложной медицинской помощи рассказали, что в пятницу в 13:57 поступил вызов на место происшествия в Резекне, куда незамедлительно прибыла бригада медиков. В результате проведенного медиками на месте происшествия обследования была констатирована смерть пострадавшего от травм.

В службе не уточнили обстоятельства получения травм.

Между тем, в Резекне очевидцы сообщили о звуках стрельбы возле торгового центра.

По информации Firmas.lv, погибшему 1963 года рождения принадлежало деревообрабатывающее предприятие Lūsēni с фактическим адресом на улице Вароню в Резекне.

В прошлом году оборот предприятия составил 18 529 485 евро, а прибыль — 7 138 909 евро. Мужчина также работал в обществе Mežvidu līnis, обществе охотников Snaiperi, охотничьем клубе Ziķeri и обществе „Объединение крестьян- производителей Латгале“.

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