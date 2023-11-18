Убийство депутата и бизнесмена в Латвии: возможный убийца задержан, глава МВД обещает лично следить за расследованием
Министр внутренних дел Рихардс Козловскис („Новое Единство“) обещает лично следить за расследованием дела об убийстве предпринимателя и депутата Лудзенской краевой думы Андрис Любки в Резекне. Об этом пишет RusDelfi.lv.
Козловскис сообщил, что будет следить за расследованием. Кроме того, следователям важно понять мотивы убийства, учитывая, что жертвой случившегося является предприниматель и политик.
По мнению Козловскиса, поймав убийцу предпринимателя и его сообщника, Госполиция продемонстрировала отличный профессионализм.
Политик подчеркнул, что сотрудники Госполиции не только выявили исполнителя и соучастника преступления, но и продемонстрировали отличный профессионализм, оперативно задержав обеих по горячим следам.
Он поблагодарил всех сотрудников Госполиции, которые были задействованы и активно участвовали в спецоперации в Резекне.
„Жители города могут чувствовать себя спокойно, общественный порядок находится под контролем и защитой“, — подчеркнул Козловскис.
Как сообщалось ранее, в Резекне в пятницу, 17 ноября, был застрелен предприниматель и депутат самоуправления Лудзенского края Андрис Любка. Предполагаемый стрелок Игорь Хаитс был задержан вечером того же дня.
В самоуправление он был избран по списку Союза „зеленых“ и крестьян.
Мэр Лудзенского края Эдгар Мекшс подтвердил агентству LETA, что от полиции поступила информация о смерти Любки.
В Службе неотложной медицинской помощи рассказали, что в пятницу в 13:57 поступил вызов на место происшествия в Резекне, куда незамедлительно прибыла бригада медиков. В результате проведенного медиками на месте происшествия обследования была констатирована смерть пострадавшего от травм.
В службе не уточнили обстоятельства получения травм.
Между тем, в Резекне очевидцы сообщили о звуках стрельбы возле торгового центра.
По информации Firmas.lv, погибшему 1963 года рождения принадлежало деревообрабатывающее предприятие Lūsēni с фактическим адресом на улице Вароню в Резекне.
В прошлом году оборот предприятия составил 18 529 485 евро, а прибыль — 7 138 909 евро. Мужчина также работал в обществе Mežvidu līnis, обществе охотников Snaiperi, охотничьем клубе Ziķeri и обществе „Объединение крестьян- производителей Латгале“.
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