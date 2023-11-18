ВИДЕО | Молодёжная сборная Эстонии по футболу дала бой Германии, но все равно потерпела поражение

В игре на „Бентелер-Арене“ в Падерборне доминировали хозяева поля, которые контролировали мяч и доставляли эстонским футболистам головную боль своими острыми передачами и позиционными атаками. Футболисты сборной Эстонии же пытались отвечать быстрой сменой флангов и контратаками. В первом тайме немцы неоднократно создавали опасные моменты, но футболисты сборной Эстонии действовали образцово в обороне, да и Каур Кивила, защищавший ворота сборной Эстонии, также в нескольких случаях смог выручить нашу сборную.

Сборная Эстонии могла выйти вперед на 26-й минуте, хороший удар нанес Дэниел Лутс, но немецкий вратарь спас свою сборную. На 39-й минуте Германия вышла вперед, когда Максимилиан Байер отправил мяч в ворота ударом из-за пределов штрафной.

Во втором тайме характер игры был аналогичен первому тайму. На 53-й минуте Германия забила свой второй гол, когда эстонские защитники оказались под сильным давлением, и возникшей неразберихой воспользовался Юссуфа Мукоко. На 57-й минуте на замену в составе эстонской сборной вышли Данил Кураксин и Александр Шаповалов, которые через 7 минут оформили гол. После того, как капитан Кевор Палуметс отобрал мяч, Шаповалов отличным пасом нашел Кураксина, который вышел один на один с вратарем соперника и мастерски отправил мяч в ворота.

Эстония получила заряд энергии от забитого гола, дисциплинированно действуя в обороне и доставляя много головной боли немецким защитникам высоким прессингом. К сожалению, последние минуты игры оказались фатальными. Рокко Райц сначала отличился на 88-й минуте, а потом и на четвертой минуте дополнительного времени.

В составе молодежной сборной Эстонии дебютировал полузащитник Роберт Веэринг, отыгравший 90 минут.

Следующий матч сборная Эстонии U21 проведет во вторник, 21 ноября, в 18:00 с Болгарией, которая на выезде сыграла вничью 2:2 со сборной Косово.

Турнираня таблица:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .