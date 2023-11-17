ФОТО | В Латвии у входа в торговый центр был расстрелян пятью выстрелами политик и бизнесмен

Как заявил порталу Delfi представитель предприятия Эдвинс Дзенис, Любко был убит пятью выстрелами.

В 13:58 Госполиции поступила информация о том, что возле строительного магазина было произведено несколько выстрелов в мужчину 1963 года рождения, который скончался от полученных травм, после чего стрелок покинул место происшествия на автомобиле VW Touareg.

Сразу были начаты масштабные поисковые мероприятия, в ходе которых Госполиция объявила специальный план „Ловушка“. Примерно через полтора часа стражи порядка установили личность и задержали водителя разыскиваемого автомобиля.

При выяснении обстоятельств случившегося была получена информация о том, что стрелком является Игорь Хаитс.

В 2021 году Любка баллотировался на муниципальных выборах в городе Лудза по списку Союза „зеленых“ и крестьян (СЗК) и был избран.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.