ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (632-й день) | Московские власти отказали женам мобилизованных в проведении митинга(3)
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки российские войска нанесли очередной авиационный удар по Украине, применив 18 ударных БПЛА типа „Шахед-136/131“. Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 16 дронов. Сегодня ночью противник снова атаковал Украину беспилотниками типа „Шахед“. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
За минувшие сутки произошли 72 боевых столкновения. В общей сложности противник нанес 12 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам Украины.
Под авиационные удары попали Петропавловка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Дылеевка, Марьинка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Малая Токмачка Запорожской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
В зоне ответственности Оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) „Хортица“ на купянском направлении войска РФ вели штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где ВСУ отразили четыре атаки.
На лиманском направлении противник вел штурмовые действия вблизи Белогоровки Луганской области, успеха не имел.
На бахмутском направлении военные РФ вели штурмовые действия возле Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где защитники ВСУ отбили 18 атак. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят противнику потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОТГВ „Таврия“ на авдеевском направлении россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку, но ВСУ стойко держат оборону, нанося противнику значительные потери. Безуспешными были наступательные действия российских войск восточнее Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь ВСУ отразили 17 атак.
На марьинском направлении украинские защитники отразили 19 российских атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.
На запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Работино и западнее Вербового Запорожской области, где ВСУ отбили шесть атак.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.
В зоне ответственности ОТГВ „Одесса“ на херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск ВСУ поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских средств, два пункта управления и два склада боеприпасов противника.
Воздушные силы Украины отчитались о результатах отражения очередного ночного налета „шахедов“: согласно их заявлению, ПВО и истребители сбили девять из десяти запущенных Россией беспилотников-камикадзе. „В результате боевой работы девять вражеских ударных БПЛА уничтожены в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей“, — объявили Воздушные силы ВСУ. Куда попал один не сбитый „шахед“, ВС не сообщают.
Минобороны России заявило, что около 08:00 над территорией Смоленской области средствами ПВО было сбито три украинских беспилотных летательных аппарата.
В аннексированном Севастополе сработала система ПВО, заявил назначенный российскими властями глава города Михаил Развожаев. „По предварительным данным, в акватории над Северным молом сбито две воздушных цели“, — написал он. Минобороны России утверждает, что две сбитые у берега аннексированного Крыма воздушные цели, о которых ранее заявлял глава Севастополя Михаил Развожаев, это украинские ракеты „Нептун“. Около 10:40 пресечена попытка совершить атаку с использованием двух противокорабельных ракет „Нептун“, средствами ПВО они были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова, говорится в заявлении.
Днем в пятницу Минобороны РФ сообщает об уничтожении беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью. Инцидент, по данным военных, произошел около 15:30 17 ноября.
Украинские военные провели „серию успешных действий“ на левом берегу Днепра в Херсонской области, который контролирует Россия, им удалось „закрепиться на нескольких плацдармах“, говорится в заявлении командования морской пехоты ВМС Украины.
Ранее украинские военные уже заявляли о том, что смогли создать по меньшей мере один плацдарм на оккупированном восточном берегу Днепра. В ноябре украинские войска заняли поселок Крынки и смогли перебросить туда тяжелую технику. Оккупационные власти утверждали, что украинские военные несут большие потери.
Морская пехота Украины утверждает обратное — что „тяжелые потери в живой силе и технике“ понесла российская сторона.
Одна из целей украинской армии на левом берегу Днепра в Херсонской области — оттеснить российских военных, чтобы обезопасить гражданское население на правом берегу, пишет „Украинская правда“ со ссылкой на украинский генштаб.
„Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении, — цитирует издание заявление генштаба. — Проводятся диверсионные, рейдовые и разведывательные действия. Выявляются пути логистического снабжения боеприпасов и продовольствия оккупантов. Осуществляется разведка мест расположения личного состава и техники российско-оккупационных сил, позиций артиллерии“.
„Продолжаются тяжелые бои“, — заявили в украинском генштабе.
Би-би-си выяснила, что за время войны из Украины от призыва сбежали, нелегально перейдя границу, почти 20 тысяч человек. Еще 21 тысяча человек была поймана украинскими пограничниками. Представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский на вопрос об уклонистах сказал Би-би-си, что избежать армии пытаются всего 1-5% подлежащих призыву, и на боеспособность украинской армии это не слишком влияет.
The Guardian: потери России в Украине составляют от 300 до 400 тысяч военных убитыми и ранеными. Как утверждает британское издание, об этом на закрытом брифинге для прессы сообщили на условиях анонимности западные чиновники. По их словам, в наиболее тяжелых боях под Авдеевкой войска РФ теряют от 500 до тысячи человек в день.
Источники The Guardian говорят, что по сути контрнаступление ВСУ на запорожском направлении завершилось, хотя три украинские бригады все же успешно переправились через Днепр под Херсоном и заняли позиции на другом берегу реки. „Ни одна из сторон не способна провести решающую операцию на суше“, — заявил один из чиновников.
„Медиазона“ и „Русская служба Би-би-си“ в сотрудничестве с командой волонтеров подтвердили по открытым источникам личности 37052 российских военных, которые погибли в ходе полномасштабной войны в Украине. Как отмечается, в последнее время журналисты находили в среднем более ста некрологов в сутки — это связано с боями под городом Авдеевка в Донецкой области. С предыдущей сводки „Медиазоны“ и „Би-би-си“, выходившей две недели назад, в список добавились почти 1300 человек.
Генштаб РФ: главное за неделю
С 11 по 17 ноября Вооруженные силы РФ нанесли 24 групповых удара по Украине высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы „Лиман“, оперативно-стратегической группировки войск „Хортица“, а также пункты временной дислокации бойцов „Азова“ и „Правого сектора“.
На купянском направлении войска РФ за неделю отразили 26 атак противника и продолжали улучшать положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Синьковки, Тимковки и Загоруйковки Харьковской области. Потери противника составили свыше 575 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, десять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии.
На краснолиманском направлении российские военные отразили 23 атаки ВСУ. Потери противника за неделю составили более 1100 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.
На донецком направлении отражены 33 атаки ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки, Раздоловки, Андреевки и Клещеевки. Общие потери противника составили более 1810 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 15 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии.
На южно-донецком направлении войска РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, отразив две атаки ВСУ в районах Новомихайловки и Никольского. Потери противника составили свыше 745 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии.
На запорожском направлении российские войска отразили три атаки противника в районе Работино. Нанесено поражение бригадам ВСУ в районах Успеновки и Малой Токмачки. Общие потери противника за неделю составили более 425 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.
На херсонском направлении противник на правом берегу Днепра и в ходе попыток высадки на острова потерял более 460 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и 17 автомобилей.
Авиация и ракетные войска РФ за прошедшую неделю уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. В ходе воздушных и противовоздушных боев сбиты три самолета Миг-29 ВСУ. Средства ПВО уничтожили 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 198 украинских беспилотников.
Россия готовит план дезинформации под кодовым названием „Майдан 3“ для того, что посеять раскол в украинском обществе, заявил в беседе с Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский.
„У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров“, — сказал он, добавив, что план подразумевает создание „хаоса“ внутри Украины, чтобы в конечном итоге сместить президента со своего поста. „Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна“, — добавил Зеленский.
О подготовке Россией масштабной информационной атаки „Майдан-3“ с целью дестабилизации Украины 14 ноября сообщало издание Online.ua. По его данным, проведение информационной кампании российскими спецслужбами запланировано на ноябрь-декабрь 2023 года.
В российском плену до сих пор находятся как минимум 4337 украинцев: 3574 военных и 763 гражданских лиц. Такие данные распространила межведомственная комиссия при министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Сведения о пленных вносятся в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона заявил, что с начала войны российский флот понес „значительные“ потери. По словам Плетенчука, Россия потеряла 15 кораблей, еще 12 были серьезно повреждены. Зачастую российский флот нес потери из-за ударов морских беспилотников, добавил спикер ВМС. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина смогла перехватить у России инициативу в Черном море. Он также отметил, что в море действует первый в мире флот морских дронов — украинский флот.
Московские власти отказали женам мобилизованных в проведении митинга, сообщает телеграм-канал „Путь домой“. Акцию планировалось провести 25 ноября на Театральной площади. Власти мотивировали свой отказ коронавирусными ограничениями.
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