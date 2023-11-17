ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (632-й день) | Московские власти отказали женам мобилизованных в проведении митинга

В зоне ответственности ОТГВ „Таврия“ на авдеевском направлении россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку, но ВСУ стойко держат оборону, нанося противнику значительные потери. Безуспешными были наступательные действия российских войск восточнее Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь ВСУ отразили 17 атак.

На бахмутском направлении военные РФ вели штурмовые действия возле Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где защитники ВСУ отбили 18 атак. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят противнику потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности Оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) „Хортица“ на купянском направлении войска РФ вели штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где ВСУ отразили четыре атаки.

За минувшие сутки произошли 72 боевых столкновения. В общей сложности противник нанес 12 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам Украины.

За прошедшие сутки российские войска нанесли очередной авиационный удар по Украине, применив 18 ударных БПЛА типа „Шахед-136/131“. Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 16 дронов. Сегодня ночью противник снова атаковал Украину беспилотниками типа „Шахед“. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

В аннексированном Севастополе сработала система ПВО, заявил назначенный российскими властями глава города Михаил Развожаев. „По предварительным данным, в акватории над Северным молом сбито две воздушных цели“, — написал он. Минобороны России утверждает, что две сбитые у берега аннексированного Крыма воздушные цели, о которых ранее заявлял глава Севастополя Михаил Развожаев, это украинские ракеты „Нептун“. Около 10:40 пресечена попытка совершить атаку с использованием двух противокорабельных ракет „Нептун“, средствами ПВО они были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова, говорится в заявлении.

Минобороны России заявило, что около 08:00 над территорией Смоленской области средствами ПВО было сбито три украинских беспилотных летательных аппарата.

Воздушные силы Украины отчитались о результатах отражения очередного ночного налета „шахедов“: согласно их заявлению, ПВО и истребители сбили девять из десяти запущенных Россией беспилотников-камикадзе. „В результате боевой работы девять вражеских ударных БПЛА уничтожены в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей“, — объявили Воздушные силы ВСУ. Куда попал один не сбитый „шахед“, ВС не сообщают.

Подразделения ракетных войск ВСУ поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских средств, два пункта управления и два склада боеприпасов противника.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Работино и западнее Вербового Запорожской области, где ВСУ отбили шесть атак.

Днем в пятницу Минобороны РФ сообщает об уничтожении беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью. Инцидент, по данным военных, произошел около 15:30 17 ноября.

Украинские военные провели „серию успешных действий“ на левом берегу Днепра в Херсонской области, который контролирует Россия, им удалось „закрепиться на нескольких плацдармах“, говорится в заявлении командования морской пехоты ВМС Украины.

Ранее украинские военные уже заявляли о том, что смогли создать по меньшей мере один плацдарм на оккупированном восточном берегу Днепра. В ноябре украинские войска заняли поселок Крынки и смогли перебросить туда тяжелую технику. Оккупационные власти утверждали, что украинские военные несут большие потери.

Морская пехота Украины утверждает обратное — что „тяжелые потери в живой силе и технике“ понесла российская сторона.

Одна из целей украинской армии на левом берегу Днепра в Херсонской области — оттеснить российских военных, чтобы обезопасить гражданское население на правом берегу, пишет „Украинская правда“ со ссылкой на украинский генштаб.

„Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении, — цитирует издание заявление генштаба. — Проводятся диверсионные, рейдовые и разведывательные действия. Выявляются пути логистического снабжения боеприпасов и продовольствия оккупантов. Осуществляется разведка мест расположения личного состава и техники российско-оккупационных сил, позиций артиллерии“.

„Продолжаются тяжелые бои“, — заявили в украинском генштабе.

Би-би-си выяснила, что за время войны из Украины от призыва сбежали, нелегально перейдя границу, почти 20 тысяч человек. Еще 21 тысяча человек была поймана украинскими пограничниками. Представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский на вопрос об уклонистах сказал Би-би-си, что избежать армии пытаются всего 1-5% подлежащих призыву, и на боеспособность украинской армии это не слишком влияет.