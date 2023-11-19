Кто решил, что на месте Нарвы слепое пятно, а ее жители неблагонадежны?

На фоне больших мировых новостей, то, что в Нарве может закрыться погранпункт, может показаться маленькой и неважной новостью для кого-то. Но это была новость, которая вчера сильно выбила меня из колеи. Я живу в Нарве, моя бабушка – в Ивангороде. Сейчас я несколько раз в месяц могу после работы сходить к ней в гости, с чем-то помочь, принести продукты. Проход границы занимает время, но дополнительные 40 минут – час в одну сторону (иногда меньше, если повезет) не так уж критичны.

Моя бабушка стареет, и приходить помогать надо бы все чаще. Выделить на это 4-6 часов получается не каждый день. Мы с семьей много раз предлагали ей переехать в Эстонию. Бабушку пугает перспектива переезда на новое место и высокая стоимость даже базовой медицинской страховки для пенсионеров. Она все не решается. Поэтому вчера новости о том, что граница закрывается, а мы не успели перевезти бабушку, вызвали у меня панику и отчаяние. Для меня очевидно, почему нарвитяне ходят в Ивангород и ездят в Россию. Для меня удивительно противопоставление, которое почему-то сложилось у Каи Каллас, когда она говорила о том, что в Лухамаа пересекают те, у кого на другой стороне могилы родственников, а нарвитяне просто ездят туда-обратно. У нарвитян на другой стороне тоже могилы родственников и живые родственники. Почему это менее важно, чем родственники в Лухамаа?

Потому что эти родственники – российские граждане? Потому что нарвитяне, которые пересекают границу, имеют российское гражданство /или сразу два паспорта/, серые паспорта или визу в Россию, а, следовательно, по определению неблагонадежны? Кая Каллас, конечно же, говорила про закрытие пограничного перехода для автотранспортных средств – это не то же самое, что полное закрытие погранпункта. Но то, как легко и о полном закрытии говорят представители эстонской власти, как бы сигнализирует о том, что существует некоторое слепое пятно на месте Нарвы и интересов нарвитян, то ли в их поле зрения, то ли в сфере их гуманизма.