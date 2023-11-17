ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | На выходных ожидается еще более „кусачий“ мороз

В субботу вечером нас ждет переменная облачность. Местами может выпасть небольшой снег. Ветер переменных направлений, преимущественно южный, на побережье 1-7 м/с. Температура воздуха на побережье -3..-9, местами около 0°С. Днем преимущественно южный ветер со скоростью 2-8 м/с, во второй половине дня на островах и побережьях Западной Эстонии порывы ветра достигнут 12 м/с и повернут на запад. Температура воздуха -4..+2°С.

Там, где земля покрыта снегом, картина вполне зимняя, но в прибрежных районах и Западной Эстонии снега может не быть. В ночные часы повсеместно преобладают минусовые температуры, а дневной максимум будет чуть выше нуля лишь на открытом побережье. Ветер не сильный.