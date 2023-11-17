17.11.2023, 16:15
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | На выходных ожидается еще более „кусачий“ мороз
Читайте, какая погода будет и на следующей неделе!
ФОТО: | Delfi Meedia
В выходные дни ночью похолодает до минус 7-9 градусов, днем также сохранится минусовая температура.
В субботу вечером нас ждет переменная облачность. Местами может выпасть небольшой снег. Ветер переменных направлений, преимущественно южный, на побережье 1-7 м/с. Температура воздуха на побережье -3..-9, местами около 0°С. Днем преимущественно южный ветер со скоростью 2-8 м/с, во второй половине дня на островах и побережьях Западной Эстонии порывы ветра достигнут 12 м/с и повернут на запад. Температура воздуха -4..+2°С.