Новости Эстонии
17.11.2023, 16:15

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | На выходных ожидается еще более „кусачий“ мороз

 
Читайте, какая погода будет и на следующей неделе!
Helve Meitern
sünoptik
Часть Эстонии уже покрыта красивым снежным покровом. Предстоящие выходные местами принесут еще больше снега.
Часть Эстонии уже покрыта красивым снежным покровом. Предстоящие выходные местами принесут еще больше снега.
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

В выходные дни ночью похолодает до минус 7-9 градусов, днем ​​также сохранится минусовая температура.

В субботу вечером нас ждет переменная облачность. Местами может выпасть небольшой снег. Ветер переменных направлений, преимущественно южный, на побережье 1-7 м/с. Температура воздуха на побережье -3..-9, местами около 0°С. Днем преимущественно южный ветер со скоростью 2-8 м/с, во второй половине дня на островах и побережьях Западной Эстонии порывы ветра достигнут 12 м/с и повернут на запад. Температура воздуха -4..+2°С.

Там, где земля покрыта снегом, картина вполне зимняя, но в прибрежных районах и Западной Эстонии снега может не быть. В ночные часы повсеместно преобладают минусовые температуры, а дневной максимум будет чуть выше нуля лишь на открытом побережье. Ветер не сильный.

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