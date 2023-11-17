Государственный примиритель сделал компромиссное предложение по минимальной зарплате учителей

Согласно предложению, в 2024 году у учителей общеобразовательных школ, которые отвечают квалификационным требованиям к педагогу, минимальная зарплата повысилась бы на 76 евро (4,3%) и составила бы 1825 евро в месяц.

У тех учителей, которые не имеют квалификацию педагога, эти суммы составили бы 31 евро (1,77%) и 1780 евро.

„Так как у государственного примирителя нет в кармане ни миллиона, не десятков миллионов, сегодня это наилучшее возможное предложение, которое учитывает как интересы сторон и средства, запланированные на зарплаты педагогам в государственном бюджете, так и прозвучавшие в ходе примирительной процедуры предложения“, - сказал государственный примиритель Меэлис Викербау.

„Я прекрасно понимаю, что примирительное предложение не удовлетворит стороны в полной мере, но других вариантов разрешения трудового спора в сфере образования в сложившейся ситуации я не вижу.

Искренне надеюсь, что трудовым миром дорожат как министерство, так и профсоюз. То, что достижение договоренностей предполагает от участников переговоров компромисс, подчеркивает и Международная организация труда (МОТ)“.

Государственный примиритель призывает объединения местных самоуправлений и содержателей частных школ присоединиться к соглашению министерства и профсоюза.

Вместе с тем государственный примиритель рекомендует незамедлительно сформировать рабочие группы для согласования целей и определения дорожной карты по формированию будущих квалификационных требований к учителям и условий их работы, карьерной модели, модели оплаты труда и школьной сети.

„Чем успешнее будут социальные партнеры при решение этих сложных и объемных задач, тем лучше будут возможности для подписания следующих коллективных договоров, - добавил Меэлис Викербау. - Несомненно, углублению взаимопонимания помогли бы соглашения, регулирующие условия труда педагогов, заключенные между профсоюзом работников образования и местными самоуправлениями и их объединениями“.