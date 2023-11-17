Зеленский заявил о разработке Москвой плана „Майдан-3“

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Российской Федерации активно готовят кампанию по дестабилизации Украины, главной целью которой является свержение украинской власти и государственный переворот в стране. Об этом он сказал в интервью агентству Bloombergвечером в четверг, 16 ноября.

„У нашей разведки есть информация, которая поступает и от наших партнеров“, - сообщил Зеленский, рассказав о плане дезинформации, получившем внутреннее название „Майдан-3“ - отсылка к центральной площади Киева, которая была центром народных восстаний в 2004 и 2014 годах. Последнее сыграло ключевую роль в свержении поддерживаемого Россией президента Виктора Януковича, вследствие чего произошла оккупация РФ украинских Крыма и части Донбасса.

„Майдан для них - это переворот, поэтому операция понятна“, добавил президент. Зеленский, отказавшийся от переговоров с российским президентом Путиным, заявил, что его правительство не будет делать никаких шагов в пользу чего-либо, что может привести к „заморозке“ конфликта.

Аваков отреагировал на данные разведки

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который занимал эту должность с 2014 по 2021 годы, сообщил 17 ноября в Telegram, что раскола в украинском обществе не будет, адресовав это послание Москве. „Не дождетесь, - написал он. - Перед лицом агрессии, всех трудностей и испытаний мы, украинцы, будем едины! В единстве от Президента до Солдата - наша сила!“

Ранее о масштабной информационной атаке „Майдан-3“ с целью дестабилизации Украины упоминало издание Online.ua со ссылкой на свои источники в украинских силовых структурах. По данным издания, проведение информационной кампании российскими спецслужбами запланировано на ноябрь-декабрь 2023 года. Также в материале утверждается, что куратором операции якобы выступил руководитель политического блока Кремля Сергей Кириенко, а идеологом - бывший помощник президента РФ Владислав Сурков.

Разговоры о расколе в украинской власти