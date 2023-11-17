ПОДКАСТ | Журналистка RusDelfi: „Если мои посты о сексе побуждают людей его обсуждать, то я согласна на любой хейт“

1:07 Что происходит? Какие публикации обсуждает половина Нарвы?

1:56 В Нарве люди до сих пор стесняются говорить публично на тему секса

2:35 Пример публикации, за которую Женю сильно захейтили

4:30 Как на посты Жени и хейт реагирует муж?

5:00 „У меня совсем другая внутренняя жизнь“

5:55 Почему в Нарве у многих людей консервативные взгляды?

6:50 „Они вечером садятся на диванчик, открывают лаптопчик и начинают хейтить“

7:35 Есть ли люди, которые не смотрят порно?

8:55 Почему Жене важно открыто говорить о сексуальности и сексе?

9:55 „У меня был ранний брак“

10:15 Снятие табуированности с темы приносит расслабление

10:45 Недостаток знаний и опыта вызывает еще больший нездоровый интерес к теме

11:15 История Маши о мастурбации

12:10 „Взрослые меня пару раз за этим занятием застукали“

13:05 Мастурбация - понятная и полезная деятельность

13:45 Было ли раннее замужество бунтарским ходом?

15:05 „Ничего хорошего из этого брака не получилось“

15:25 Как штамп в паспорте тормозил процесс расставания?

16:30 Секс случился после свадьбы

17:15 Женя про своих детей и общение на сексуальную тему

17:59 „Когда ему было 6, я рассказала, откуда берутся дети“

19:05 Какую роль в познании сексуальности играет город?

19:45 К девочкам больше претензий и требований

20:15 Артур о том, как он узнавал о сексе, и общении на эту тему с родителями

21:15 Разговор с детьми на тему секса

22:45 „Снять страх и стыд с темы секса в семье обязательно нужно“

23:15 Как нужно направлять ребенка, когда он изучает тему секса в интернете

25:15 Сексуальное воспитание начинается с пеленок

27:08 Травма может быть как от недостатка информации, так и от ее избытка

28:30 „В Нарве плохая ситуация с сексуальным образованием и обучающими инициативами“

29:15 „В Ида-Вирумаа школы не приглашают специалистов рассказывать о сексе“

31:15 Маша о том, как в ее школе освещали тему секса

32:35 „Нужно делать больше, чем ходить по школам“

33:00 „У нас сейчас откат из-за войны и той политики, которую ведет Россия“

33:15 Нарва активно смотрит российское телевидение

34:15 Как улучшить ситуацию с секс-просветом в Нарве?

36:50 „Та самая городская сумасшедшая“

37:40 „Я написала о том, что мечтаю каждые выходные ходить в свингер-клуб. Мне это до сих пор аукается“