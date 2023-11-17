Роналду стал первым игроком, забившим десять мячей за сборную в 38 лет

Футболист отличился в матче девятого тура групповой стадии отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года против команды Лихтенштейна (2:0).

В списке лучших бомбардиров отборочного этапа португалец с 10 голами идет вторым, уступая нападающему сборной Бельгии Ромелу Лукаку по дополнительным показателям.

Всего за сборную Роналду провел 203 игры и забил 127 мячей.

Роналду с декабря 2022 года выступает за „Аль‑Наср“ из Саудовской Аравии. На счету футболиста 36 матчей за саудовскую команду, в которых он забил 30 мячей и отдал 11 голевых передач.

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