17.11.2023, 17:15
МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: „Многим в 2023 году стоило бы увидеть Бухенвальд своими глазами“
ФОТО: | ZUMAPRESS/Scanpix
История снова сделала круг и вернулась к самым страшным своим страницам.
В этот четверг в еврейском культурном центре посольство Израиля представило 45-минутный фильм на основе видеозаписей, которые 7 октября снимали нагрудные камеры боевиков ХАМАСа или камеры наружного и внутреннего наблюдения в израильских кибуцах. Эти видеозаписи - свидетельство одного из самых крупных терактов в истории Израиля и человечества.