Мнение
17.11.2023, 17:15

МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: „Многим в 2023 году стоило бы увидеть Бухенвальд своими глазами“

 
Ольга Штраубе
редактор рубрики мнений
Концентрационный лагерь Бухенвальд
Концентрационный лагерь Бухенвальд
ФОТО: Eric Lalmand | ZUMAPRESS/Scanpix

История снова сделала круг и вернулась к самым страшным своим страницам.

В этот четверг в еврейском культурном центре посольство Израиля представило 45-минутный фильм на основе видеозаписей, которые 7 октября снимали нагрудные камеры боевиков ХАМАСа или камеры наружного и внутреннего наблюдения в израильских кибуцах. Эти видеозаписи - свидетельство одного из самых крупных терактов в истории Израиля и человечества.

Показ фильма был закрытым, гости получали личное приглашение. Израильские власти заявили, что таким образом они хотят поберечь чувства родных и близких погибших от рук боевиков ХАМАСа. Представленный материал не был отредактирован, в некоторых кадрах лица жертв были скрыты.

RusDelfi
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