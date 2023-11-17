Месси схватил соперника за горло

Голы забили Рональд Араухо (41-я минута) и Дарвин Нуньес (87).У действующих чемпионов мира прервалась 14-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. Уругвайцы впервые с 2013 года обыграли аргентинцев, пишет РБК.

В середине первого тайма между футболистами произошла стычка, в которой активно принимал участие лидер аргентинцев Лионель Месси.

Восьмикратный обладатель „Золотого мяча“ сначала толкнул защитника уругвайцев Матиаса Оливеру локтем в грудь, а затем схватил его за горло. В итоге арбитр обошелся без желтых карточек.

„Я предпочитаю не говорить все, что думаю, но этим молодым людям придется научиться уважать старших“, — сказал после матча Месси, которого цитирует Marca.

Cборная Аргентины продолжает занимать первое место в группе, набрав 12 очков в пяти матчах. Уругвай расположился на второй строчке с десятью очками. Бразильцы потерпели второе поражение подряд, на этот раз от Колумбии (1:2), и занимают пятое место с семью очками.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .