Месси схватил соперника за горло
Футболисты сборной Аргентины проиграли команде Уругвая со счетом 0:2 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
Голы забили Рональд Араухо (41-я минута) и Дарвин Нуньес (87).У действующих чемпионов мира прервалась 14-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. Уругвайцы впервые с 2013 года обыграли аргентинцев, пишет РБК.
В середине первого тайма между футболистами произошла стычка, в которой активно принимал участие лидер аргентинцев Лионель Месси.
Восьмикратный обладатель „Золотого мяча“ сначала толкнул защитника уругвайцев Матиаса Оливеру локтем в грудь, а затем схватил его за горло. В итоге арбитр обошелся без желтых карточек.
„Я предпочитаю не говорить все, что думаю, но этим молодым людям придется научиться уважать старших“, — сказал после матча Месси, которого цитирует Marca.
Cборная Аргентины продолжает занимать первое место в группе, набрав 12 очков в пяти матчах. Уругвай расположился на второй строчке с десятью очками. Бразильцы потерпели второе поражение подряд, на этот раз от Колумбии (1:2), и занимают пятое место с семью очками.
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