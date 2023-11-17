Учителя попросили премьер-министра о новой встрече

Учителя хотят встретиться в ближайшие дни, так как нежелание премьер-министра решить проблему уже угрожает качеству образования детей и дееспособности сферы образования. Цель учителей – найти компромисс, чтобы наряду с государственной обороной ценилось бы и создание условий, необходимых для развития учеников.

Как отметил координатор сети учительских объединений Мадис Сомелар, важно спокойно сесть и вместе проанализировать показатели, относящиеся к сфере образования. „Мы попросили премьер-министра проанализировать вместе с учителями следующие показатели: насколько вузы подготовили учителей-предметников за последние 10 лет; каково соответствие людей, работающих в школе, квалификационным требованиям; какова возрастная и гендерная структура людей, работающих учителями; насколько выросла реальная зарплата учителей в 2022 и 2023 годах; каковы карьерные модели и зарплаты учителей в регионе Балтийского моря“, - перечислил он.

Председатель правления Эстонского общества учителей родного языка Кая Сарапуу в свою очередь подчеркнула, что нагрузка учителей с годами неуклонно растет. Например, по ее словам, количество сверхурочных часов у учителей значительно увеличилось в результате поступления в наши школы украинских беженцев, а также в результате необходимости разрабатывать государственные учебные программы, осуществлять подготовительные мероприятия для перехода на эстоноязычное образование; решать связанные с инклюзивным образованием задачи и оправдывать чрезвычайно большие надежды в отношении работы классного руководителя.

„Задачи все прибавляются, а пренебрежительное отношение топ-политиков к вкладу учителей становится все более публичным. Где-то есть предел, и этой осенью, когда стало все более очевидным, что Партия реформ не намерена выполнять коалиционное соглашение по ключевым вопросам образования, этот предел был достигнут“, - заявила Сарапуу.

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