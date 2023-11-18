„Победу Украине! Свободу России!“: российские активисты выходят на антивоенный митинг в Таллинне

„Прошедшие полтора года показали, что Путин не собирается останавливаться. В преддверии своих „выборов“ он стремится к победе в глазах мира и россиян, пытаясь ассоциировать себя с праздниками, вроде 9 мая. Он хочет войти в историю под лозунгом „Путин — это победа“. Мы понимаем, что именно сейчас Путин заинтересован в ужасной гуманитарной катастрофе в Украине. Он будет разрушать инфраструктуру, оставляя людей без света и тепла. Он будет отправлять мобилизованных на смерть, потому что на потери ему наплевать. Он ведет темные переговоры с африканскими диктаторами, пытаясь вернуть ранее проданное оружие. Он занимается ядерным шантажом, и его применение становится вопросом времени“ — заявляют организаторы.

Регулярно российские активисты в изгнании организуют акции солидарности с Украиной и за освобождение политических заключенных: „Мы выходим на митинг, чтобы напомнить себе и обществу: нельзя мириться с ужасами войны. Помощь Украине, как в военном, так и гуманитарном плане, необходима и должна расти“.

Организаторы акции призывают страны Запада не признавать выборы президента России в марте 2024 года легитимными. „Нельзя признавать эти „выборы“! Признание Путин воспримет как „карт-бланш“ на свои последующие действия. Это развяжет ему руки, и тогда никто не может гарантировать мира в Европе. Вопрос „Какая страна страна станет следующей?“ будет вопросом не географии, а времени“ — говорит одна из организаторов акции, резидент Reforum Space Tallinn Сана Безменова.

По итогам митинга будет принята резолюция. Организаторы призывают всех неравнодушных присоединиться к митингу и поддержать Украину. На акции приветствуются плакаты и украинская символика.