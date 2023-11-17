Юргенс, дебютировавший в составе сборной Эстонии: „Уже на первых минутах ноги затекли“
Мужская сборная Эстонии по футболу проиграла Австрии со счетом 0:2 в предпоследнем матче отборочного этапа чемпионата Европы на А. Ле Кок Арене. Однако позитивный момент в игре все равно был, так как за сборную дебютировал 20-летний нападающий Оливер Юргенс.
„Только положительные эмоции. Я, безусловно, могу добиться большего, но посмотрим, что будет дальше. Я буду продолжать работать, а там посмотрим“, — сказал нападающий в прямом эфире Viaplay после матча.
Каково было выходить на поле стадиона „А. Ле Кок Арена“? „Было, конечно, очень волнительно, но без разминки уже на первых минутах ноги затекли и в первые несколько минут было видно, что я запыхался“, — усмехнулся Юргенс. „Лучшие эмоции“.
„Было очень интересно наблюдать за игрой, только положительные чувства“, — сказал Юргенс об игре против Австрии. „Я с нетерпением жду игры против Швеции“.
„Тренер просто сказал мне наслаждаться игрой и заниматься своим делом“, — добавил он.
Юргенс, который выступал в молодежных командах ведущих итальянских клубов („Верона“, „Рома“, „Интер“ и „Торино“), в сентябре перешел в венгерский клуб „Уйпешт“.
Последний матч сборной Эстонии в отборочном турнире состоится 19 ноября в Швеции.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.