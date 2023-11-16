Решения нет: дискуссия с правительством длилась несколько часов, но соглашения по зарплатам учителей не достигли

„Для разрешения трудового спора с учителями необходимо конкретное предложение о том, как будут повышаться их зарплаты в ближайшие четыре года“, - пояснила Каллас. Она отметила, что у правительства и министра образования есть общая цель, но вопрос трудового спора остался нерешенным.

„У меня было предложение обсудить увеличение поддержки заработной платы, а также реформу школьной сети, условий труда учителей, расчета заработной платы и всего остального, что волнует учителей. Но мы не пришли к согласию, как решить трудовой спор, у нас есть разногласия по этому поводу“.

По словам министра образования, соглашению помешал тот факт, что правительство не готово дать учителям обещание на четыре года. Партия реформ считает, что переговоры о повышении зарплаты необходимо начать в следующем году, сказала Каллас.

Каллас подтвердила, что продолжит обсуждение реформы образования. Она добавила, что в понедельник встретится с представителями профсоюза учителей и местных властей. „Проблема осталась нерешенной, и в какой-то момент мы вернемся к этому обсуждению“, - сказала он о переговорах с правительством.

Учителя хотят, чтобы правительство установило конкретное повышение заработной платы на ближайшие несколько лет, но коалиция не решается обещать им четырехлетнее повышение. Работники образования начинают терять терпение, и в прошлую пятницу организовали часовую предупредительную забастовку. Следующая забастовка будет более длительной, пообещал Реэмо Вольтри, председатель Союза работников образования Эстонии.

Премьер-министр Кая Каллас подчеркивает, что не может допустить запланированного на 2027 год повышения, в результате которого зарплата учителей повысилась бы до 120% от средней зарплаты в Эстонии. „В коалиционном соглашении указано, что это наша цель. Сможем ли мы добиться этого, зависит от того, как чувствую себя финансы государства“, - сказала он на пресс-конференции на прошлой неделе.

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