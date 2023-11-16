ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (631-й день) | Глава МИД Великобритании Кэмерон в Киеве пообещал Украине поддержку „столько, сколько потребуется“

Воздушные силы ВСУ отчитались о сбитых ночью воздушных целях. В заявлении сказано, что удалось сбить 16 из 18 ударных беспилотников типа Shahed, а также одну управляемую авиационную ракету. Где упали несбитые дроны, не уточняется.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три по зенитно-ракетным комплексам. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств, склад боеприпасов и средство противовоздушной обороны.

За прошедшие сутки российские войска нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в Селидово Донецкой области и Заречном Запорожской области.В ночь на 16 ноября российские войска нанесли очередной удар по Украине, используя дроны „Шахед“.

„Коммерческая деятельность этого предприятия отныне является нелегальной — также как нарушение и обход санкций. Все ее активы в Чешской республике заморожены“, — сказал официальный представитель МИД страны Ян Липавский. Это означает, что продажа и сдача в аренду чешских объектов, принадлежащих России, запрещена.

Правительство Чехии заморозило российскую государственную собственность, которая находится на территории страны. Таким образом власти расширили список санкций, введенных против России из-за вторжения в Украину. Чешский кабинет заявил, что в список попавших под санкции компаний включена „Госзагрансобственность“ — эту структуру контролирует администрация президента России, и она занимается менеджментом российских активов за рубежом.

Беспилотник атаковал воинскую часть в Волгоградской области, сгорел склад с боеприпасами. Об этом сообщает телеграм-канал Astra со ссылкой на источники. По их словам, дрон атаковал территорию воинской части 57229/51 в поселке Котлубань в час ночи 16 ноября. В результате взрыва беспилотника на территории склада 59, где хранятся боеприпасы мелкого стрелкового оружия, начался пожар.

Министерство обороны России объявило, что в ночь на четверг над российской территорией и близ Крыма были сбиты пять украинских беспилотников „самолетного типа“. “Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Республики Крым“, — пишет пресс-служба министерства обороны.

Управляемая авиационная ракета Х-59 была сбита накануне вечером в Полтавской области. Кроме того, около полуночи противник атаковал гражданскую инфраструктуру в Харьковской области зенитными управляемыми ракетами С-300, сказано в заявлении. Как сообщают украинские мониторинговые и новостные телеграм-каналы, удар был нанесен из Белгородской области восемью ракетами по Чугуевскому району.

Ни Россия, ни Украина в обозримом будущем не способны провести „решающие наступательные операции на суше“. Однако источники предпочитают не называть эту ситуацию патовой (как это делал, например, главком ВСУ Валерий Залужный), поскольку обе стороны продолжают наступательные действия и незначительно продвигаются на некоторых участках. Кроме того, и сейчас, спустя 640 дней после начала полномасштабной войны, президент России Владимир Путин до сих пор не изменил свои военные амбиции.

Корреспондент Би-би-си поговорил на условиях анонимности с западными чиновниками, знакомыми с выводами разведок о текущем состоянии конфликта в Украине. Основные выводы у них следующие:

Российская армия нанесла огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Торского в Донецкой области и Серебрянского лесничества, а также в районах населенных пунктов Константиновка, Угледар Донецкой области, Работино, Успеновка и Малая Токмачка Запорожской области.

Вооруженные силы РФ отразили 18 атак украинской армии: 14 из них в районах населенных пунктов Клещеевка, Артемово, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой области, три в районах Синьковки и Загоруйковки Харьковской области, одну в районе Червоной Дибровы Луганской области.

Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в городе Селидово в Донецкой области, увеличилось до четырех, сообщает МВД Украины. „Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека на месте частично разрушенной жилой четырехэтажки“, — говорится в сообщении.

Восточный берег Днепра: западные источники подтверждают, что украинская армия сумела овладеть плацдармом на противоположном берегу реки от Херсона. По их словам, там находятся подразделения трех украинских бригад, численностью в „сотни“ человек, а также ограниченное количество бронетехники. В отдельных местах украинские войска смогли продвинуться на расстояние до четырех километров от берега. Вместе с тем, по мнению западных разведок, крупный украинский прорыв в этом месте маловероятен, в силу относительно малой численности украинских сил и трудностей с переправой тяжелой техники через реку.

Авдеевка: здесь Россия продолжает свое наступление, но дорогой ценой. Российские войска несут потери от 500 до 1000 убитых и раненых ежедневно и уже потеряли около 200 единиц боевой техники. Эти потери превышают возможности России по замене или восстановлению выбывающих сил и средств. Украинские потери на этом участке гораздо меньше. Ограниченные продвижения российских войск в этом районе, по мнению источников, не имеют тактического значения, не считая стачивания российских боевых возможностей, также, как это было в Бахмуте.

Черное море: Украина добилась определенных успехов в своих ударах большой дальности по Крыму и российскому Черноморскому флоту. ЧФ больше не может действовать в западной части моря.

Материальный ущерб от обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала года превысил семь миллиардов рублей. Такую оценку привел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе. По словам Патрушева, украинская армия „значительно“ нарастила обстрелы территории России. „В текущем году только по территории Белгородской, Брянской и Курской областей совершено более восьми тысяч обстрелов, материальный ущерб от которых составил свыше семи миллиардов рублей“, — сказал Патрушев.