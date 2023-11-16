16.11.2023, 18:14
В Таллинне из окна трехэтажного дома выпал мужчина(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
Как стало известно RusDelfi, сегодня около 18.00 из окна одного из домов на улице Сикупилли выпал мужчина, который, к сожалению, погиб.
На месте полиция и скорая помощь.
Департамент полиции подтвердил RusDelfi, что информация соответствует действительности, но подробных комментариев пока дать не смог. Обстоятельства гибели мужчины выясняются.
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