ЧП и криминал
16.11.2023, 18:14

В Таллинне из окна трехэтажного дома выпал мужчина

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Фото с места происшествия
Фото с места происшествия
ФОТО: Артур Изумрудов | Delfi Meedia

Как стало известно RusDelfi, сегодня около 18.00 из окна одного из домов на улице Сикупилли выпал мужчина, который, к сожалению, погиб.

На месте полиция и скорая помощь.

Департамент полиции подтвердил RusDelfi, что информация соответствует действительности, но подробных комментариев пока дать не смог. Обстоятельства гибели мужчины выясняются.

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RusDelfi
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