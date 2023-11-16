Лидера „Русского добровольческого корпуса“ Дениса Капустина заочно приговорили к пожизненному сроку

Судебный процесс по делу Капустина прошел в закрытом режиме, а о его начале журналисты узнали случайно, отмечает „Медиазона“ (в реестре „иноагентов“). На оглашение приговора журналистов не пустили.

Капустина обвиняли сразу по нескольким статьям — в госизмене (ст. 275 УК) РФ, покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ), обучении террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и приобретении взрывчатки (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

В апреле этого года Капустин был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о рейде диверсантов в Брянской области.

Ответственность за рейд брал на себя „Русский добровольческий корпус“. 2 марта, после сообщений о „диверсии“ в Брянской области, в телеграм-канале „Русского добровольческого корпуса“ появилось видео, на котором Капустин заявил, что находившийся в Украине „корпус“ перешел государственную границу России, чтобы продемонстрировать, что „русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом“.

В конце марта МВД России объявило Капустина в федеральный розыск.

По версии ФСБ, Капустин был „организатором и непосредственным участником нападения 2 марта 2023 года членов „Русского добровольческого корпуса“ на села в Брянской области“.

Также в марте ФСБ заявляла о предотвращении покушения на бизнесмена Константина Малофеева, владельца телеканала „Царьград“, утверждая, что Капустин организовал закладку самодельного взрывного устройства под автомобиль Малофеева.

Сторонник „превосходства белой расы“

О Капустине (также известном под псевдонимами Денис Никитин и White Rex) как об одном из влиятельных европейских правых радикалов и стороннике „превосходства белой расы“ неоднократно писали западные СМИ.