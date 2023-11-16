Лидера „Русского добровольческого корпуса“ Дениса Капустина заочно приговорили к пожизненному сроку
2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку основателя воюющего в составе ВСУ „Русского добровольческого корпуса“ Дениса Капустина, пишет Russian BBC.
Судебный процесс по делу Капустина прошел в закрытом режиме, а о его начале журналисты узнали случайно, отмечает „Медиазона“ (в реестре „иноагентов“). На оглашение приговора журналистов не пустили.
Капустина обвиняли сразу по нескольким статьям — в госизмене (ст. 275 УК) РФ, покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ), обучении террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и приобретении взрывчатки (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).
В апреле этого года Капустин был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о рейде диверсантов в Брянской области.
Ответственность за рейд брал на себя „Русский добровольческий корпус“. 2 марта, после сообщений о „диверсии“ в Брянской области, в телеграм-канале „Русского добровольческого корпуса“ появилось видео, на котором Капустин заявил, что находившийся в Украине „корпус“ перешел государственную границу России, чтобы продемонстрировать, что „русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом“.
В конце марта МВД России объявило Капустина в федеральный розыск.
По версии ФСБ, Капустин был „организатором и непосредственным участником нападения 2 марта 2023 года членов „Русского добровольческого корпуса“ на села в Брянской области“.
Также в марте ФСБ заявляла о предотвращении покушения на бизнесмена Константина Малофеева, владельца телеканала „Царьград“, утверждая, что Капустин организовал закладку самодельного взрывного устройства под автомобиль Малофеева.
Сторонник „превосходства белой расы“
О Капустине (также известном под псевдонимами Денис Никитин и White Rex) как об одном из влиятельных европейских правых радикалов и стороннике „превосходства белой расы“ неоднократно писали западные СМИ.
Предположительно, он создал РДК в 2022 году. Сомнений в том, что Капустин находится в Украине, нет — в октябре прошлого года он вместе с соратниками давал пресс-конференцию в пресс-центре агентства „Интерфакс-Украина“. О Капустине и РДК подробно рассказывал украинский канал ТСН, который говорил, что они „воюют за Украину“.
Капустин утверждает, что его подразделение никак не связано с так называемым легионом „Свобода России“, в который якобы входят добровольцы-россияне, воюющие за Украину (о его реальной деятельности известно мало).
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