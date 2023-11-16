В Эстонии вопрос интеграции русскоязычного населения остается актуальным. Отсутствие эффективных мер со стороны государства и даже определенные политические усилия, направленные на препятствование изучению языка, усиливают языковую сегрегацию в обществе. Например Таллиннская горуправа во глава с её лидером, не раз высказывала своё мнение о не способности государства перевести русскоязычные школы на эстонский язык обучения. Однако со стороны, это выглядит как попытка лишь вставлять „палки в колёса“. И пока местные самоуправления и отдельные административные чиновники „сражаются“ с государством в этом вопросе, - проблема остаётся не решённой.

Несмотря на многочисленные русскоязычные сообщества, многие из их представителей сталкиваются с трудностями при полноценной интеграции в общество. Отсутствие языковых навыков ограничивает доступ к полноценному образованию, профессиональным возможностям и взаимодействию с государственными учреждениями.

В сравнении с эстонцами, русскоязычные жители так же как и представители других языковых групп на рынке труда Эстонии, часто находятся в более уязвимом положении. Эта ситуация проявляется в различных аспектах, например, в более низкой трудовой занятости, более высоком уровне безработицы или в размере доходов.

К сожалению, вместо того, чтобы поддерживать усилия по изучению эстонского языка, некоторые политики и административные работники выражают противоречивые мнения, что может усугубить ситуацию. Это создает барьеры для сближения культур и мешает формированию единого общества.

Эффективные программы интеграции и поддержка со стороны государства могут смягчить эти проблемы и способствовать формированию более инклюзивного общества в Эстонии.

В нашей стране до сих пор существуют русскоязычные города, например такие как Маарду или Нарва, в магазинах которых, квалифицированное обслуживание на государственном языке практически полностью отсутствует.