СЕЙЧАС | Сборная Эстонии проигрывает Австрии. Синявский не реализовал блестящий момент (0:2)

Сборная Австрии ожидаемо завладела мячом с первых минут, но первый по настоящему опасный момент возник у Эстонии. На 6-й минуте Тунев прострелил с правого края мимо всех, метя на дальнюю штангу, но Власий Синявский с метра не попал в пустые ворота. На 26-й минуте у сборной Австрии возник первый опасный момент, который реализовал Конрад Лаймер. На 39-й минуте после подачи углового защитник немецкого „Фрайбурга“ Филипп Линхарт удвоил преимущество гостей.

Турнирная таблица:

В предстоящей встрече Эстонии придется обойтись без ряда ключевых игроков. Константин Васильев, Тайо Тенисте, Рауно Саппинен, Маркус Соометс, Марко Лукка, Эрко Йонне Тыугьяс, Хенрик Оямаа и Кен Калласте будут отсутствовать из-за травм. Маттиас Кяйт вынужден пропустить игру с Австрией из-за трех желтых карточек.

„Мы привыкли к отсутствию важных игроков в некоторых матчах. Так было и в октябре. Конечно, и Костя, и Маттиас очень важны для нас, но у нас есть и другие ребята, которым сейчас нужно выходить на первый план“, — сказал главный тренер сборной Эстонии Томас Хэберли.

В основную сборную впервые был вызван Оливер Юргенс. „Пока все идет так, как мы и ожидали. Он в команде, он усердно работает на тренировках и забивает голы, так что все нормально“, — так оценил 20-летнего нападающего Хэберли.

Что за соперник Австрия, которая вместе с Бельгией уже обеспечила себе место в финальной части чемпионата Европы? „Очень сильный. Об их качестве игры долго говорить не приходится. По-моему, у них есть все, что можно ожидать от топ-команды. У них есть мощь, качество, бомбардиры, компактность, они хороши в индивидуальных дуэлях - все это они демонстрировали на протяжении всего отборочного цикла. Наряду с Бельгией, они являются одной из самых сильных команд в нашей группе. Сложный соперник“.

Последний матч сборной Эстонии в отборочном турнире состоится 19 ноября в Швеции.

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