СЕГОДНЯ | Сможет ли сборная Эстонии по футболу вернуть любовь болельщиков в последнем домашнем матче года?
Сегодня в рамках отборочного турнира чемпионата Европы на „А. Ле Кок Арене“ мужская сборная Эстонии по футболу встретится с командой Австрии. Матч, который начнётся в 19:00, в прямом эфире покажет Viaplay.
Сборная Эстонии по футболу не так плохо начала отборочный этап чемпионата Европы: проиграла в гостях Австрии со счетом лишь 1:2, выигрывая по ходу встречи. В следующих отборочных матчах, которые состоялись в июне, они сыграли вничью 1:1 с Азербайджаном и проиграли 0:3 дома Бельгии.
Затем последовал грустный сентябрь, когда и Швеция, и Бельгия разгромили нашу сборную с одинаковым счетом 5:0. Октябрьские матчи также не принесли радости болельщикам: домашнее поражение со счетом 0:2 от азербайджанцев и домашняя ничья в товарищеском матче с Таиландом (1:1).
Австрия занимает второе место в отборочной группе F и уже гарантировала себе место в финальной части чемпионата Европы, который пройдет летом следующего года в Германии.
Турнирная таблица:
В предстоящей встрече Эстонии придется обойтись без ряда ключевых игроков. Константин Васильев, Тайо Тенисте, Рауно Саппинен, Маркус Соометс, Марко Лукка, Эрко Йонне Тыугьяс, Хенрик Оямаа и Кен Калласте будут отсутствовать из-за травм. Маттиас Кяйт вынужден пропустить игру с Австрией из-за трех желтых карточек.
„Мы привыкли к отсутствию важных игроков в некоторых матчах. Так было и в октябре. Конечно, и Костя, и Маттиас очень важны для нас, но у нас есть и другие ребята, которым сейчас нужно выходить на первый план“, — сказал главный тренер сборной Эстонии Томас Хэберли.
В основную сборную впервые был вызван Оливер Юргенс. „Пока все идет так, как мы и ожидали. Он в команде, он усердно работает на тренировках и забивает голы, так что все нормально“, — так оценил 20-летнего нападающего Хэберли.
Что за соперник Австрия, которая вместе с Бельгией уже обеспечила себе место в финальной части чемпионата Европы? „Очень сильный. Об их качестве игры долго говорить не приходится. По-моему, у них есть все, что можно ожидать от топ-команды. У них есть мощь, качество, бомбардиры, компактность, они хороши в индивидуальных дуэлях - все это они демонстрировали на протяжении всего отборочного цикла. Наряду с Бельгией, они являются одной из самых сильных команд в нашей группе. Сложный соперник“.