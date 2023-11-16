СЕГОДНЯ | Сможет ли сборная Эстонии по футболу вернуть любовь болельщиков в последнем домашнем матче года?

Сборная Эстонии по футболу не так плохо начала отборочный этап чемпионата Европы: проиграла в гостях Австрии со счетом лишь 1:2, выигрывая по ходу встречи. В следующих отборочных матчах, которые состоялись в июне, они сыграли вничью 1:1 с Азербайджаном и проиграли 0:3 дома Бельгии.

Затем последовал грустный сентябрь, когда и Швеция, и Бельгия разгромили нашу сборную с одинаковым счетом 5:0. Октябрьские матчи также не принесли радости болельщикам: домашнее поражение со счетом 0:2 от азербайджанцев и домашняя ничья в товарищеском матче с Таиландом (1:1).

Австрия занимает второе место в отборочной группе F и уже гарантировала себе место в финальной части чемпионата Европы, который пройдет летом следующего года в Германии.

Турнирная таблица:

В предстоящей встрече Эстонии придется обойтись без ряда ключевых игроков. Константин Васильев, Тайо Тенисте, Рауно Саппинен, Маркус Соометс, Марко Лукка, Эрко Йонне Тыугьяс, Хенрик Оямаа и Кен Калласте будут отсутствовать из-за травм. Маттиас Кяйт вынужден пропустить игру с Австрией из-за трех желтых карточек.

„Мы привыкли к отсутствию важных игроков в некоторых матчах. Так было и в октябре. Конечно, и Костя, и Маттиас очень важны для нас, но у нас есть и другие ребята, которым сейчас нужно выходить на первый план“, — сказал главный тренер сборной Эстонии Томас Хэберли.

В основную сборную впервые был вызван Оливер Юргенс. „Пока все идет так, как мы и ожидали. Он в команде, он усердно работает на тренировках и забивает голы, так что все нормально“, — так оценил 20-летнего нападающего Хэберли.