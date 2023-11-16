ЧП и криминал
16.11.2023, 07:47

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Автомобиль врезался в стену торгового центра

 (6)
ФОТО: Lugeja foto

Вчера незадолго до полуночи в Тарту автомобиль врезался в торговый центр.

Как сообщил Департамент полиции и погранохраны, в среду, 15 ноября, в 23:49 произошла авария возле Соола, 8 в Тарту, где 40-летний мужчина не справился с управлением легкового автомобиля Volkswagen Transporter, протаранил дорожное заграждение и врезался в стену дома.

По данным СМИ, автомобиль ехал на большой скорости и врезался в окно торгового центра Tasku.

Прибывшие на место медики доставили водителя в больницу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии