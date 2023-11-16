16.11.2023, 07:47
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Автомобиль врезался в стену торгового центра(6)
ФОТО: Lugeja foto
Вчера незадолго до полуночи в Тарту автомобиль врезался в торговый центр.
Как сообщил Департамент полиции и погранохраны, в среду, 15 ноября, в 23:49 произошла авария возле Соола, 8 в Тарту, где 40-летний мужчина не справился с управлением легкового автомобиля Volkswagen Transporter, протаранил дорожное заграждение и врезался в стену дома.
По данным СМИ, автомобиль ехал на большой скорости и врезался в окно торгового центра Tasku.
Прибывшие на место медики доставили водителя в больницу.
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