ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Автомобиль врезался в стену торгового центра

Как сообщил Департамент полиции и погранохраны, в среду, 15 ноября, в 23:49 произошла авария возле Соола, 8 в Тарту, где 40-летний мужчина не справился с управлением легкового автомобиля Volkswagen Transporter, протаранил дорожное заграждение и врезался в стену дома.

По данным СМИ, автомобиль ехал на большой скорости и врезался в окно торгового центра Tasku.

Прибывшие на место медики доставили водителя в больницу.

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