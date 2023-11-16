ФОТО и ВИДЕО | Автомобиль на большой скорости врезался в стену торгового центра: водителя пришлось вырезать из салона

Как сообщил Департамент полиции и погранохраны, в среду, 15 ноября, в 23:49 произошла авария на улице Рийа в Тарту, где 40-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Transporter мчался на большой скорости по улице Рийа в стороны моста Раху, когда в определенный момент потерял контроль над управлением и, не доехав до моста, протаранил дорожное заграждение и врезался в стену дома на улице Соола.

В результате столкновения транспортное средство перевернулось, а спасателям пришлось вырезать водителя из салона. Прибывшие на место медики доставили его в больницу для проверки состояния здоровья.

Отмечается, что водитель был пристегнут и имеет права.

В отношении него начато производство в связи с причинением водителем моторно-транспортного средства материального ущерба.

Был ли водитель трезв, установит экспертиза.

При этом, как видно на записях камеры видеонаблюдения, автомобиль едет по дороге, ни разу не остановившись, даже на красный свет.

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