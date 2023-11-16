УЕФА представил официальный мяч Евро-2024

УЕФА представил официальный мяч чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Матчи примут 10 городов. Матч открытия пройдёт в Мюнхене, а финал – в Берлине, на легендарном „Олимпиаштадионе“.

Мяч производства Adidas был показан на специальной церемонии перед Олимпийским стадионом в Берлине.

В мяче, который получил название Fussballliebe („любовь к футболу“), использована технология Connected Ball, которая отслеживает перемещения мяча и поможет VAR принимать решения в спорных эпизодах. Мяч изготовлен из более экологически чистых материалов, чем другие официальные мячи Adidas.

В дизайне снаряда, который „отражает движение мяча и энергию игры“, преобладают узоры в форме черных „крыльев“, подчеркнутые разноцветными краями, линиями и точками. Также на мяче будут изображения стадионов, которые примут турнир.

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