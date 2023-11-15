ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (630-й день) | В Киеве демонтировали памятник Пушкину

В прокуратуре подтвердили гибель 85-летней женщины в результате разрушения подъезда четырехэтажного жилого дома. Телесные повреждения получили 82-летняя женщина и 56-летний мужчина.

Офис генпрокурора Украины утверждает, что российские войска нанесли четыре ракетных удара по жилым кварталам в городе Селидово в Донецкой области. По данным ведомства, обстрел велся из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Генпрокуратура Украины: ракетный удар по Селидово был нанесен из комплекса С-300

Под завалами нашли тело двух человек. По предварительным данным, там может находиться как минимум еще два человека.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ночью 15 ноября российские войска нанесли ракетный удар по городу Селидово Покровского района Донецкой области. В результате обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома.

В результате ракетного удара по городу Селидово в Донецкой области разрушен подъезд жилого дома. Один человек погиб

За сутки авиация ВСУ нанесли 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии. Подразделения украинских ракетных войск поразили шесть районов сосредоточения личного состава и военной техники российских сил, 17 артиллерийских средств на огневых позициях и три средства ПВО.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей;

Российские войска нанесли восемь ракетных ударов и 59 авиационных ударов, а также совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;

За прошедшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов Харьковкой области. Об этом сообщил глава местной администрации Олег Синегубов.

Законопроект предусматривает, что на первом этапе до 19 января 2024 года будет продолжено финансирование правительственных программ и ведомств, которые отвечают за военное строительство, дела ветеранов, транспорт, энергетику и строительство жилья. Все остальные расходные статьи будут финансироваться до 2 февраля.

18 снарядов было выпущено по Херсону. В результате атак семь человек получили ранения.

По населенным пунктам Херсонской области были выпущены 571 снаряд из минометов, артиллерии, „Градов“, танков, авиации и с беспилотников. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.

„Мы должны понимать, что у Путина сейчас очень циничная и конкретная политическая цель — и он готов убить сколько угодно своих людей, потому что хочет на первую половину декабря показать хоть какой-то тактический результат. Когда планирует объявить о своих выборах. Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их натиск очень сложно. И каждый наш воин, держащий позиции, каждый наш воин, выполняющий боевые задания именно там, заслуживает чрезвычайной нашей благодарности“.

Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что Владимир Путин стремится продемонстрировать хоть какие-то результаты на фронте перед тем, как объявить о своем участии в выборах президента РФ.

Зеленский: Путин хочет показать успехи на фронте перед объявлением о выборах

50-летняя женщина получила контузию в результате удара по другому месту в Селидово. Ее госпитализировали.

Под ограничения также могут попасть химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели и запчасти для беспилотников, пишет агентство.

В новом пакете санкций также говорится о запрете на импорт алмазов и мерах по усилению ценового ограничения на российскую нефть.

Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против РФ может запретить экспорт станков, которые Россия использует для производства оружия, применяемого в Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, один мужчина погиб, семь человек получили ранения. Взрывной волной и обломками повреждены дома, два автомобиля и хозяйственные постройки.

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что утром 15 ноября российские войска нанесли три ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района.

В результате обстрела Запорожской области погиб один человек, семь получили ранения

Кроме того, он, по версии следствия, передавал данные о перемещениях ВСУ, локации военных складов, деятельности иностранных волонтерских организаций. Во время обысков в квартире задержанного изъяли мобильный телефон и компьютерную технику „с доказательствами сотрудничества с агрессором“.

По версии украинской спецслужбы, российская разведка завербовала 49-летнего доцента после начала полномасштабного вторжения. СБУ утверждает, что задержанный корректировал ракетно-артиллерийские удары российских войск по военной и критической инфраструктуре Харькова.

СБУ сообщила о задержании доцента одного из харьковских вузов. Его обвиняют в том, что он корректировал удары российских войск

По его словам, в поселке Казачья Лопань повреждены три жилых дома. Ранения получили мужчины 70 и 77 лет, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

При повторном обстреле Запорожской области погибли двое спасателей

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в Запорожской области. Через несколько минут на месте были сотрудники ГСЧС Украины, после чего, как утверждает Клименко, армия РФ нанесла повторный удар.

„Двое сотрудников ГСЧС погибли. Нашим героям без оружия теперь навсегда 31“, — написал он. Еще трое спасателей получили ранения.

Ранее областные власти сообщали, что в результате ракетного удара по Запорожской области погиб один человек, еще семь получили ранения.

В Украину вернули шестерых детей, вывезенных на подконтрольные России территории, сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.

„Двое из них — сироты. И семьи, и малыши — в безопасном месте. С ними работают врачи и психологи“, — рассказал он.

В Греции задержали украинца, которого подозревают в хищении 43 миллионов гривен, выделенных Министерством обороны Украины. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

По версии следствия, в марте — мае 2022 года подозреваемый завладел средствами, которые компания, где он работал в должности директора, получила в качестве предварительной оплаты по договорам на закупку товаров военного назначения. В итоге эти деньги были перечислены на счета предпринимателей якобы за оказание работ и услуг.

Летом 2022 года подозреваемому сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.

6 ноября украинская прокуратура направила в Грецию запрос на задержание и временный арест подозреваемого. Сейчас готовится запрос на его выдачу украинской стороне.

Зеленский заявил, что Украина не может позволить себе патовую ситуацию на фронте