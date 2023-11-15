СЕЙЧАС на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: сможет ли команда „Тартуского университета“ одержать восьмую победу подряд?

Главный тренер „Кейла“ Пеэп Пахв перед матчем вспоминал прошлый сезон, когда была одержана первая в истории клуба победа над командой „Тартуского университета“. „Игры против Тарту всегда особенные. Те эмоции, которые мы испытали в прошлом сезоне в Тарту, когда одержали первую в истории нашего клуба победу на уровне чемпионата, наверное, никогда не уйдут. Еще более особенной эту встречу сделало то, что впоследствии нам удалось обыграть один из сильнейших клубов Эстонии на своей площадке. Но это воспоминания о прошлом сезоне. В этом сезоне обе команды изменились. У Тарту мощная победная серия, но и мы на подъеме, — проанализировал Пахв.