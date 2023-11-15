„Плацдарм надежды“. ВСУ смогли закрепиться на левобережье Херсонщины, но что дальше?

Источники Украинской службы Би-би-си среди военных ВСУ, которые воюют на этом направлении, подтверждают контроль над некоторыми из этих плацдармов по состоянию на 14 ноября. Обеспечение бойцов боекомплектом и ротация военных происходят с помощью малоразмерных лодок, на которых пересекают Днепр, а также его притоки — Конку и Крынку.

В августе появились сообщения еще об одном плацдарме — в 20 км на восток возле села Казачьи Лагеря. А в октябре российские „военные блогеры“ начали говорить еще о двух плацдармах — возле поселка Крынки (в 7 км к востоку от Казачьих Лагерей) и возле Песчановки (в 3 км к востоку от Олешек).

Однако ВСУ удалось форсировать реку и закрепиться на небольшом участке на левом берегу возле опор разрушенного Антоновского моста.

Активные действия на этом направлении продолжились весной этого года. Правда, их существенно затормозил взрыв дамбы Каховской ГЭС 6 июня и разлив Днепра на Херсонщине.

В конце ноября — начале декабря 2022 года, когда армия РФ оставила правобережье, украинцы начали попытки установить контроль над заболоченными островами посередине Днепра.

Первые попытки форсировать Днепр на малоразмерных лодках украинские войска начали предпринимать чуть ли не год назад.

Основная задача, которая, очевидно, перед ним стоит, — ликвидировать украинские плацдармы на Херсонщине и обезопасить для Кремля это направление.

В конце октября российские СМИ сообщили о смене командующего российской группировки на этом направлении. Его возглавил руководитель воздушно-десантных войск Михаил Теплинский.

Российские власти не слишком акцентируют внимание на этом участке фронта. Представители минобороны РФ, правда, чуть ли не ежедневно рапортуют о „предотвращении“ попыток украинских военных форсировать Днепр.

Однако политическая власть уже публично сообщила о „хороших шагах на Херсонщине“. Об этом 8 ноября сказал президент Владимир Зеленский, а 14 ноября глава его офиса Андрей Ермак прямо заявил, что „украинские силы закрепились на левом берегу Днепра“.

Наличие сразу нескольких тактических плацдармов украинцев на оккупированном россиянами берегу Херсонской области — это уже свершившийся факт. При том, что руководство ВСУ ни разу не подтверждало и не опровергало его.

Генерал ВСУ Дмитрий Марченко, который отвечал за оборону Николаева, а сейчас продолжает работать на южном направлении с отрядом операторов БПЛА, говорит о „тяжелой ситуации“ здесь.

„Мы перебросили определенные силы на тот берег. Сейчас они хотят закрепиться для планирования дальнейших наступательных действий, — отметил он в интервью. — Но ситуация очень сложная, очень тяжелая, потому что есть преграда — это река. И переброска [сил и средств] происходит под обстрелами и под [огневым] контролем российской стороны“.

Самое главное сейчас для ВСУ — это перебросить на плацдармы тяжелую бронетехнику и по возможности расширить их, говорит в интервью Би-би-си эксперт Центра оборонных стратегий, экс-заместитель начштаба Военно-морских сил ВСУ Андрей Рыженко.

По его словам, украинская морская пехота обучена и готова к таким действиям, но не имеет достаточного количества десантных катеров.

Также нет поддержки с воздуха.

Несмотря на это, украинские войска имеют шансы на успех, полагает аналитик, учитывая отсутствие у РФ достаточного количества резервов на Херсонском направлении и мощных оборонительных укреплений на побережье Днепра.

„Главное, я думаю, что у Украины не очень много времени на это, — считает Рыженко. — Есть несколько недель, чтобы использовать их неготовность на этом направлении — чтобы не повторилось то, что произошло в Запорожской области, когда россияне построили „линию Суровикина“, наставили мин и бетонных заграждений“.

Для чего эти плацдармы?

При идеальном развитии событий, украинцам удастся не только удержать тактические плацдармы, но и объединить их в оперативный, с которого они смогли бы двигаться дальше вглубь оккупированной территории.

До главной цели — крымского перешейка — около 100 км.

Однако ближайшая цель — это перерезать трассу Алешки — Новая Каховка (дорога Т2206), до которой примерно 5-7 км, объясняет военный обозреватель группы „Информационное сопротивление“ Константин Машовец.