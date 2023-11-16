16.11.2023, 07:00
„ТАЙНЫ КИПРА“ | Миллиарды и яхту российского олигарха получат в наследство супруги из Эстонии. Теперь они самые богатые жители страны?(7)
Российский олигарх оставил в наследство миллиарды, шикарную недвижимость в Монако и суперяхту стоимостью 250 миллионов долларов супружеской паре из Эстонии, вместе с которой выстраивал свой бизнес. Но на наследство по-прежнему претендует вдова олигарха, которая намеревалась с ним развестись, пишет издание Eesti Päevaleht.
Даже голливудские сценаристы не взялись бы за написание такой истории. Ее главными действующими лицами являются недавно скончавшийся в Подмосковье российский олигарх, скромные супруги, имеющие эстонское гражданство, вдова олигарха и ее дочери, а также родившая олигарху ребенка стюардесса, которая моложе его на 50 лет.