Новости Эстонии
16.11.2023, 07:00

„ТАЙНЫ КИПРА“ | Миллиарды и яхту российского олигарха получат в наследство супруги из Эстонии. Теперь они самые богатые жители страны?

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Российский олигарх оставил в наследство миллиарды, шикарную недвижимость в Монако и суперяхту стоимостью 250 миллионов долларов супружеской паре из Эстонии, вместе с которой выстраивал свой бизнес. Но на наследство по-прежнему претендует вдова олигарха, которая намеревалась с ним развестись, пишет издание Eesti Päevaleht.

Даже голливудские сценаристы не взялись бы за написание такой истории. Ее главными действующими лицами являются недавно скончавшийся в Подмосковье российский олигарх, скромные супруги, имеющие эстонское гражданство, вдова олигарха и ее дочери, а также родившая олигарху ребенка стюардесса, которая моложе его на 50 лет.

В разных главах этой истории, которая имеет все признаки триллера, речь идет о совершенной на улице попытке убийства, отравлении, похищении мертвого тела из морга, а также о круто закрученной судебной драме, которая разыгралась по меньшей мере в десяти домах правосудия. В центре - наследство олигарха Олега Бурлакова, оцениваемое в 3,4 миллиарда долларов.

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