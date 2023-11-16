„ТАЙНЫ КИПРА“ | Миллиарды и яхту российского олигарха получат в наследство супруги из Эстонии. Теперь они самые богатые жители страны?

Даже голливудские сценаристы не взялись бы за написание такой истории. Ее главными действующими лицами являются недавно скончавшийся в Подмосковье российский олигарх, скромные супруги, имеющие эстонское гражданство, вдова олигарха и ее дочери, а также родившая олигарху ребенка стюардесса, которая моложе его на 50 лет.