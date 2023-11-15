Бывший тренер нарвского „Транса“ отреагировал на критику своего сына со стороны призёра чемпионата Европы

Ранее Аршавин заявил, что не понимает переход полузащитника в клуб Лиги 1: „Зенит“ намного круче. Чего он там добьется? В топ-клуб Далер все равно не попадет“.

„Андрей Аршавин – заслуженный футболист, у него свое видение, а у нашей семьи – свое. Каждый имеет право высказываться, мы уважаем его мнение, но в этой ситуации, конечно, стоило бы поддержать Далера и других наших ребят, которые уехали играть в Европу. Они представляют Россию!

Мы благодарны „Зениту“, но сын хотел попробовать новый и сильный чемпионат, чтобы поиграть против хороших соперников. Далер хотел проверить свой уровень – тут все по-спортивному! Своим переходом почувствовал новые эмоции и уровень игры.

Последний матч между „Гавром“ и „Монако“ был интересным! Два русских парня вышли друг против друга – даже во Франции об этом написали, а посмотрели матч свыше миллиона человек. Это же интересно, это же новые эмоции!

Мы с Далером благодарны карельскому футболу, „Нефтехимику“, „Ахмату“ и „Зениту“. В российском футболе мы прошли путь от любителей до высшей лиги и стали чемпионами. Появилась возможность [сыграть в Европе], сын взял себя в руки и решил попробовать“, – сказал Адьям Кузяев.

Адьям Кузяев возглавлял нарвский „Транс“ с 2015 по 2018 годы. Под его началом „Транс“ провел 113 игр в чемпионате Эстонии, в которых 43 раза одержал победу, 22 раза сыграл в ничью и 48 раз проиграл. В общей сложности было забито 179 голов и 190 пропущено.

Адьям Кузяев является агентом своего сына Далера Кузяева, а в январе 2022 года был назначен на пост спортивного директора мурманского „Севера“.

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