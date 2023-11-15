Норвежские спортсменки расплакались на медосмотре и устроили скандал

„Мы не думаем, что взрослые мужчины должны контролировать молодых девушек, на которых мало одежды. Нам это не нравится“, — рассказал NRK спортивный директор сборной Норвегии Ивар Стуан.

Чемпионка мира Ида Мари Хаген испытала чувство потери контроля. Сказать, что ей некомфортно проходить процедуру при мужчине, спортсменка не осмелилась, сообщает Sport24.

Чемпионка мира Гида Вестволд Хансен была неприятно удивлена, что процедура прошла не так, как было запланировано.

— Это было неудобно, и процедура была очень непонятной. Все получилось не так, как мы ожидали.

Мужская часть сборной, узнав о случившемся, решила поддержать девушек. Двоеборцы бойкотировали осмотр.

„Из-за того, что пришлось пережить девушкам, мы хотели их поддержать. Было бы совершенно неправильно с нашей стороны просто прийти и тут же провести проверку“, — заявил восьмикратный чемпион мира Ярл Магнус Рибер.

В Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) сказали, что все были заранее предупреждены о мужчине-проверяющем.

„Из-за того, что у нас было слишком мало времени на работу с измерительным прибором и для получения достаточно точных измерений нам было крайне важно иметь тестировщиков женского и мужского пола. Мы обсудили это с командой. Все страны согласились с этим, но Норвегия впоследствии отреагировала на присутствие контролера-мужчины“, — сказал рейс-директор FIS по лыжному двоеборью Лассе Оттесен.

После случившегося у FIS и норвежской команды состоялся диалог, все пожелания были учтены на будущее. Федерация хочет, чтобы все спортсмены чувствовали себя комфортно во время подобных процедур.

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