Клиентка и бывшая работница Maxima: „Меня обвинили в воровстве, но я уверена, что это был сбой в телефонном приложении“(6)
Татьяна (настоящее имя редакции известно) - бывшая работница и клиент одного из магазинов Maxima в Ида-Вирумаа, уже оплатила судебные издержки и сумму, которую, по ее словам, якобы украла у магазина с помощью мобильного приложения. Дело закончилось согласительным производством с прокуратурой, но женщина, которая считает себя невиновной, захотела предать эту историю огласке, потому что чувствует несправедливость и хотела бы предупредить других клиентов Maxima быть внимательными при использовании приложения для покупок.
Ее история необычна тем, что, как уже было сказано выше, Татьяна - не только давний клиент магазина, но и работница, которая проработала в Maxima около четырех лет.
„Все началось, как я думаю, с того момента, когда я решила уволиться. Скажу честно - отношения с моей начальницей у меня не ладились, сама я имею ограниченную трудоспособность, и это позволяло мне уволиться „со дня“, чем я и воспользовалась, поскольку должна была убедиться, что у меня гарантированно будет новая работа. Итак, я уволилась, и перешла в магазин Lidl. Но за покупками продолжала ходить в свой магазин Maxima, потому что он находится неподалеку от моего дома, и мне очень удобно донести сумки“, - рассказала Татьяна RusDelfi.
По словам Татьяны, ничего не предвещало беды, в один из дней она по привычке зашла в магазин, взяла сканирующее устройство и отправилась выбирать товары.