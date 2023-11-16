Клиентка и бывшая работница Maxima: „Меня обвинили в воровстве, но я уверена, что это был сбой в телефонном приложении“

Ее история необычна тем, что, как уже было сказано выше, Татьяна - не только давний клиент магазина, но и работница, которая проработала в Maxima около четырех лет.

„Все началось, как я думаю, с того момента, когда я решила уволиться. Скажу честно - отношения с моей начальницей у меня не ладились, сама я имею ограниченную трудоспособность, и это позволяло мне уволиться „со дня“, чем я и воспользовалась, поскольку должна была убедиться, что у меня гарантированно будет новая работа. Итак, я уволилась, и перешла в магазин Lidl. Но за покупками продолжала ходить в свой магазин Maxima, потому что он находится неподалеку от моего дома, и мне очень удобно донести сумки“, - рассказала Татьяна RusDelfi.

По словам Татьяны, ничего не предвещало беды, в один из дней она по привычке зашла в магазин, взяла сканирующее устройство и отправилась выбирать товары.

„Я, конечно, была уставшая, после рабочей смены, вечером. И вот я на автомате сканирую товар, кладу телефон в сумку, но экран еще не погас, и я в последний момент замечаю, что он исчезает из списка покупательской корзины приложения. Я снова достаю телефон, вижу, что товара нет, сканирую повторно и убираю телефон в сумку“, - описывает Татьяна тот момент.