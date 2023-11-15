Арестован подозреваемый в гибели экс-игрока НХЛ от пореза шеи коньком

Британская полиция арестовала мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве в связи со смертью хоккеиста Адама Джонсона, которому во время матча рассекли шею коньком. Об этом сообщает Sky News.

Имя арестованного не называется. В полиции Южного Йоркшира заявили, что подозреваемый остается под стражей.

В матче Кубка вызова Британской элитной хоккейной лиги (EIHL) между „Шеффилд Стилерс“ и „Ноттингем Пантерз“ 28 октября 29-летнему Джонсону коньком рассекли шею. Американский хоккеист упал на лед, но поднялся и попытался вернуться на скамейку запасных. Игрок был доставлен в больницу, где позднее скончался.

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