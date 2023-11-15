Хоккей
15.11.2023, 09:54

Арестован подозреваемый в гибели экс-игрока НХЛ от пореза шеи коньком

 
Британская полиция арестовала мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве хоккеиста Адама Джонсона.
Британская полиция арестовала мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве хоккеиста Адама Джонсона.
ФОТО: Charles LeClaire-USA TODAY Sports | Scanpix

Британская полиция арестовала мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве хоккеиста Адама Джонсона. Американский форвард получил смертельную травму в матче за „Ноттингем“.

Британская полиция арестовала мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве в связи со смертью хоккеиста Адама Джонсона, которому во время матча рассекли шею коньком. Об этом сообщает Sky News.

Имя арестованного не называется. В полиции Южного Йоркшира заявили, что подозреваемый остается под стражей.

В матче Кубка вызова Британской элитной хоккейной лиги (EIHL) между „Шеффилд Стилерс“ и „Ноттингем Пантерз“ 28 октября 29-летнему Джонсону коньком рассекли шею. Американский хоккеист упал на лед, но поднялся и попытался вернуться на скамейку запасных. Игрок был доставлен в больницу, где позднее скончался.

Источник: РБК Спорт

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