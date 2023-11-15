В одной пробе российского бодибилдера обнаружено сразу 9 запрещенных препаратов

Российский бодибилдер Антон Герасимов, являющийся бронзовым призёром Кубка России по бодибилдингу 2023 года, был дисквалифицирован после того, как в его допинг-пробе обнаружили девять запрещённых веществ. Это самый большой показатель среди всех российских спортсменов, отбывающих дисквалификацию.

„В пробе спортсмена обнаружено девять запрещённых субстанций. Его тестировала международная федерация, дата отбора пробы — 20 мая 2023 года. Срок дисквалификации увеличен до шести лет за большое количество обнаруженных субстанций, что является отягчающим обстоятельством“, — цитирует пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) ТАСС.

В допинг-пробе Антона Герасимова были обнаружены стероидные препараты: оксандролон, станозолол, дростанолон, метенолон, тренболон и другие.

В допинг-пробе Антона Герасимова были обнаружены стероидные препараты: оксандролон, станозолол, дростанолон, метенолон, тренболон и другие.

Выступая в весовой категории свыше 100 кг, Герасимов выиграл соревнования по бодибилдингу Arnold Classic Africa, проходившие в мае в Йоханнесбурге. В этом году он занял третье место на Кубке России по бодибилдингу. В 2017 году Герасимов был признан чемпионом России среди юниоров.

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