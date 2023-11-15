В одной пробе российского бодибилдера обнаружено сразу 9 запрещенных препаратов
Российского бодибилдера Антона Герасимова дисквалифицировали на шесть лет за употребление запрещенных веществ.
Российский бодибилдер Антон Герасимов, являющийся бронзовым призёром Кубка России по бодибилдингу 2023 года, был дисквалифицирован после того, как в его допинг-пробе обнаружили девять запрещённых веществ. Это самый большой показатель среди всех российских спортсменов, отбывающих дисквалификацию.
„В пробе спортсмена обнаружено девять запрещённых субстанций. Его тестировала международная федерация, дата отбора пробы — 20 мая 2023 года. Срок дисквалификации увеличен до шести лет за большое количество обнаруженных субстанций, что является отягчающим обстоятельством“, — цитирует пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) ТАСС.
В допинг-пробе Антона Герасимова были обнаружены стероидные препараты: оксандролон, станозолол, дростанолон, метенолон, тренболон и другие.
В допинг-пробе Антона Герасимова были обнаружены стероидные препараты: оксандролон, станозолол, дростанолон, метенолон, тренболон и другие.
Выступая в весовой категории свыше 100 кг, Герасимов выиграл соревнования по бодибилдингу Arnold Classic Africa, проходившие в мае в Йоханнесбурге. В этом году он занял третье место на Кубке России по бодибилдингу. В 2017 году Герасимов был признан чемпионом России среди юниоров.
Источник: Чемпионат
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