Эстонец Мац Топкин выиграл этап Кубка мира по параплаванию в Каире
На последнем этапе КМ по параплаванию, который проходил в Каире в выходные, выступали эстонские спортсмены Мац Топкин (школа плавания „Калев“) и Ричард Лейб (спортивный клуб Yess).
Топкин (S4) отлично выступил на дистанции 50 м на спине, завоевав золотую медаль (46,73). Серебряная и бронзовая медали достались турецким пловцам Умуту Улну и Барану Доруку Симсеку.
Топкин также участвовал в заплыве на 50 м вольным стилем, где занял 11-е место, преодолев дистанцию за 45,96 секунды.
„В общем, я остался доволен соревнованиями. Условия здесь были не очень хорошими: моя самая сильная сторона - старт, но на старте заплыва на спине не было опор для ног, а стены были довольно скользкими. Кроме того, транспорт, проживание и питание были на уровне ниже среднего“, — сказал Топкин в пресс-релизе Паралимпийского комитета Эстонии.
Ричард Лейб (S14) занял 8-е место на дистанции 100 м вольным стилем, преодолев дистанцию за 1.02,89, но был вынужден сняться с дистанции 100 м на спине по состоянию здоровья.
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