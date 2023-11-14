ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (629-й день) | The Economist: война в Украине может затянуться еще на пять лет

В сообщении Воздушных сил в соцсетях говорится, что российская армия ночью запустила из Крыма девять „шахедов“ и баллистическую ракету „Искандер“, а с самолета из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области — ракету Х-35. Куда попали ракеты и два не сбитых „шахеда“, украинские военные не уточняют.

Воздушные силы Украины рапортуют, что ночью были сбиты семь из девяти запущенных россиянами беспилотников-камикадзе.

Авиация ВСУ поразила восемь районов сосредоточения российской армии, подразделения ракетных войск — шесть районов сосредоточения ВС РФ и два пункта управления.

Вооруженные силы Украины отбили российские атаки в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, Надежды, Новоегоровки Луганской области, а также в районе населенных пунктов Торское, Марьинка, Новомихайловка, Золотая Нива Донецкой области, Роботино Запорожской области.

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Вооруженные силы РФ нанесли четыре ракетных и 53 авиационных удара, совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ночью Воздушные силы и украинские мониторинговые каналы сообщали о „шахедах“, долетевших до западных областей, и о стрельбе ПВО по ним, в частности, над Хмельницкой областью, в районе Староконстантинова — города с важным железнодорожным узлом и военным аэродромом.

Один человек погиб в результате очередного удара по городу Никополь в Днепропетровской области, утверждает глава областной военной администрации Сергей Лысак. Согласно его заявлению, российские военные ударили по Никополю тремя дронами-камикадзе.

Министерство обороны России утверждает, что в ночь на вторник над Брянской, Тамбовской и Московской областями были сбиты четыре украинских беспилотника. Кроме того, как сообщают российские государственные агентства, о беспилотниках, сбитых над их регионами, утром сообщили губернаторы Белгородской и Орловской областей.

Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин утром во вторник сообщил о новых обстрелах Херсона. Накануне, по данным украинские властей, жертвами обстрелов в городе и его окрестностях стали три человека. По словам Прокудина, российские военные во вторник обстреливали жилые дома в Корабельном районе Херсона. Пострадала 54-летняя женщина, с взрывной травмой и сотрясением мозга ее доставили в больницу.

В Кропивницком (бывший Кировоград) утром тоже были слышны взрывы, объявили воздушную тревогу.Позже глава областной военной администрации Андрей Райкович написал в телеграм-канале, что в Кропивницком районе средствами ПВО была сбита ракета. „В результате сбивания ракеты Х-59 над Кропивницким пострадавших нет. В нескольких домах повреждены окна и балконы, обломками также задело несколько гаражей и два легковых авто“, — заявил он.