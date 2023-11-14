ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (629-й день) | The Economist: война в Украине может затянуться еще на пять лет
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Вооруженные силы РФ нанесли четыре ракетных и 53 авиационных удара, совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Авиационным ударам подверглись: Первомайское, Копанки, Новосергиевка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Спирное, Выемка, Константиновка, Клещеевка, Новобахмутовка, Авдеевка, Победа, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Урожайное Донецкой области; Берислав, Ивановка, Тягинка Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Вооруженные силы Украины отбили российские атаки в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, Надежды, Новоегоровки Луганской области, а также в районе населенных пунктов Торское, Марьинка, Новомихайловка, Золотая Нива Донецкой области, Роботино Запорожской области.
На бахмутском направлении российские войска безуспешно наступали у Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.
На авдеевском направлении российские силы не оставляют попыток окружить Авдеевку. Российские войска безуспешно наступали южнее Новокалиново, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского Донецкой области.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском направлении, наносят российским войскам потери в живой силе и технике, истощают ВС РФ вдоль всей линии фронта.
Авиация ВСУ поразила восемь районов сосредоточения российской армии, подразделения ракетных войск — шесть районов сосредоточения ВС РФ и два пункта управления.
Воздушные силы Украины рапортуют, что ночью были сбиты семь из девяти запущенных россиянами беспилотников-камикадзе.
В сообщении Воздушных сил в соцсетях говорится, что российская армия ночью запустила из Крыма девять „шахедов“ и баллистическую ракету „Искандер“, а с самолета из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области — ракету Х-35. Куда попали ракеты и два не сбитых „шахеда“, украинские военные не уточняют.
Ночью Воздушные силы и украинские мониторинговые каналы сообщали о „шахедах“, долетевших до западных областей, и о стрельбе ПВО по ним, в частности, над Хмельницкой областью, в районе Староконстантинова — города с важным железнодорожным узлом и военным аэродромом.
Один человек погиб в результате очередного удара по городу Никополь в Днепропетровской области, утверждает глава областной военной администрации Сергей Лысак. Согласно его заявлению, российские военные ударили по Никополю тремя дронами-камикадзе.
Министерство обороны России утверждает, что в ночь на вторник над Брянской, Тамбовской и Московской областями были сбиты четыре украинских беспилотника. Кроме того, как сообщают российские государственные агентства, о беспилотниках, сбитых над их регионами, утром сообщили губернаторы Белгородской и Орловской областей.
Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин утром во вторник сообщил о новых обстрелах Херсона. Накануне, по данным украинские властей, жертвами обстрелов в городе и его окрестностях стали три человека. По словам Прокудина, российские военные во вторник обстреливали жилые дома в Корабельном районе Херсона. Пострадала 54-летняя женщина, с взрывной травмой и сотрясением мозга ее доставили в больницу.
В Кропивницком (бывший Кировоград) утром тоже были слышны взрывы, объявили воздушную тревогу.Позже глава областной военной администрации Андрей Райкович написал в телеграм-канале, что в Кропивницком районе средствами ПВО была сбита ракета. „В результате сбивания ракеты Х-59 над Кропивницким пострадавших нет. В нескольких домах повреждены окна и балконы, обломками также задело несколько гаражей и два легковых авто“, — заявил он.
Бывший оперуполномоченный Сергей Хаджикурбанов, который был осужден за организацию убийства журналистки Анны Политковской, помилован после участия в боевых действиях в Украине, сообщил телеграм-канал Baza и подтвердил РБК его адвокат Алексей Михальчик. По словам Михальчика, Хаджикурбанов сначала заключил контракт как заключенный, а сейчас участвует в боевых действиях как „вольнонаемный военный“.
Следующий год будет решающим в войне России против Украины, заявил в понедельник глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, призвав к введению новых санкций против России.
Он также заявил о необходимости поставок дополнительных систем вооружений, чтобы укрепить противовоздушную оборону Украины перед наступлением зимы — когда Россия, как ожидается, может снова начать атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру.
„Приближается поворотный момент в войне, — цитирует Bloomberg выступление Ермака во время мероприятия в Гудзоновском институте в Вашингтоне в понедельник вечером. — Следующий год будет решающим“.
Глава офиса Зеленского также заявил, что контрнаступление Киева продолжается и что украинские военные закрепились на левом берегу Днепра.
Как отмечает Bloomberg, оценка Ермака прозвучала гораздо более оптимистичной, чем позиция главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, назвавшего ситуацию на фронте патовой в нашумевшем интервью изданию Economist, которое вышло две недели назад.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
Вооруженные силы РФ отразили восемь атак ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области, шесть атак — в районе населенного пункта Кузьмино Луганской области, пять атак — в районах населенных пунктов Малоильиновка и Клещеевка Донецкой области. Также отражена одна атака в районе Новомихайловки Донецкой области.
Поражен командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Антоновка Донецкой области. Российские войска поразили живую силу и военную технику ВСУ в 82 районах.
Перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM. В зоне боевых действий уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата.
Евросоюз не сможет поставить Украине запланированный миллион артиллерийских снарядов и ракет к марту следующего года, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Прибыв на встречу министров обороны ЕС в Брюсселе, Писториус высказал сомнения в том, что эта цель в принципе была реализуемой. Агентство Reuters указывает, что комментарий Писториуса стал первым публичным признанием высокопоставленного европейского министра, что цель по снарядам не будет достигнута, хотя дипломаты и официальные лица в частном порядке говорили об этом в течение последних нескольких месяцев.
Цель была поставлена в марте этого года из-за острой потребности Украины в 155-миллиметровых артиллерийских снарядах.
Российские войска, несмотря на потери, продолжают наступление на нескольких восточных направлениях, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. „Несмотря на большие потери россияне атакуют наши части, которые обороняются в районе Купянска. Кроме того, враг увеличил использование дронов-камикадзе. На севере и юге от Бахмута российские войска пытаются перехватить инициативу путем проведения контратак“, – написал он в телеграме. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник также заявил, что Россия усиливает атаки по всей линии фронта.
„Военные доложили об увеличении количества вражеских штурмов: Авдеевка, Купянск, Донецкое направление. Благодарен нашим воинам, которые держат позиции и не прекращают наступательные операции“, – заявил Зеленский.
На Западе все чаще звучит мнение, что война в Украине может затянуться еще на пять лет, пишет The Economist. “При этом ни Россия, ни Украина не готовы сдаться, но и не способны выйти из тупика“, - отмечает издание.Там считают, что пока США способны поставлять оружие и в Украину, и в Израиль, но если хотя бы одна война затянется, то „со временем возникнут компромиссы, поскольку некоторые ключевые системы будут перенаправлены в Израиль“. “Некоторые системы, которые нужны Украине для контрнаступления, могут быть недоступны в том количестве, которое хотелось бы Украине“, - говорит Марк Кансиан из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Ситуация на ряде участков фронта в Украине „сложная“ для украинских войск, однако „контролируемая“.Об этом сказал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в беседе с главой Объединённого комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Залужный в частности указал на попытки российских войск наступать под Авдеевкой, Марьинкой и Купянском.В своей оценке Залужный совпал с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в вечернем обращении также сказал, что на фронте „сложно“, и поблагодарил военных, которые удерживают позиции.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
В течение суток войска РФ нанесли четыре ракетных и 42 авиационных удара, совершили 26 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины. За сутки произошло 57 боевых столкновений.
На купянском направлении ВСУ отразили семь атак в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области. На лиманском направлении российские военные вели безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества и Надии Луганской области. На бахмутском направлении ВСУ отразили десять атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. На авдеевском направлении было отражено 15 атак в районах Авдеевки, Северного, Тоненького, Водяного и восточнее Первомайского Донецкой области. На марьинском направлении ВСУ отразили 18 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На шахтерском направлении бои велись в районе Старомайорского Донецкой области.
ВСУ продолжают наступать на мелитопольском и бахмутском направлениях.
Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск ВСУ поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 17 артиллерийских средств, 3 средства противовоздушной обороны и склад горюче-смазочных материалов.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.