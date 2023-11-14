Кристина Каллас предложила временное решение проблемы с учителям в Нарве

„Есть временные решения, но в долгосрочном плане надо все-таки найти этих педагогов“, - сказала Каллас.

Одним из временных решений может стать тот вариант, что педагоги без категории С1 станут помощниками учителей, если у них есть категория В2. По мнению Каллас, это решение поможет на какое-то время, но не устранит проблему.

„Тут надо понимать, что это временное решение потому, что в группе для обучения на эстонском языке в течение целого дня в детском саду все-таки нужно два учителя. Один учитель не справится. Поэтому тут вопрос заключается в том, сколько надо времени педагогам, чтобы выучиться на уровень С1“, - добавила Каллас.

По словам министра, сейчас насчитывается более 1000 учебных мест для повышения как языковой категории до уровня С1, так и для обучения методике преподавания, и государство готово помочь педагогам пройти переобучение.

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