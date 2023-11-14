Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Ида-Вирумаа мужчины

Вячеслав ушел сегодня в 15.30 в Йыхви из отделения банка на Раквере пыйк в неизвестном направлении. Полиция проверила места, где может находится мужчина, но без результата.

Приметы: рост 170 см, носит коричневую кожаную куртку, темные брюки и синюю обувь марки Mustang.

Полиция просит всех, кто видел мужчину, сообщить об этом по телефону 112.

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