В Израиле родственники заложников ХАМАС начали марш протеста

Родственники заложников, похищенных в Израиле боевиками террористической группировки ХАМАС, отправились во вторник, 14 ноября, в пятидневный марш из Тель-Авива в Иерусалим, требуя от правительства активизировать усилия по их освобождению. В начале 63-километрового шествия, которое должно завершиться в субботу, 18 ноября, у офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху, приняли участие более ста человек, передает агентство AFP. У некоторых из них на футболках и плакатах были портреты пленников или написано требование: „Сделка по заложникам - немедленно“.

Марш протеста был организован Форумом семей заложников и пропавших без вести, который был создан после кровопролитного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября с целью привлечь внимание общественности к судьбе около 240 человек, которые были похищены в тот день и увезены в сектор Газа. В своем заявлении, обнародованном во вторник, форум призвал израильское правительство сообщить, какие требования оно выдвигало в ходе переговоров. Брат одной из заложниц Данни Эльгарат из-за молчания правительства обвинил его в „психологическом терроре“ по отношению к семьям заложников. Эльгарат отверг возможность заключения соглашения об освобождении только части заложников.

Представители Красного Креста до сих пор не встречались с заложниками

В минувшее воскресенье Нетаньяху выступил в эфире американской телекомпании NBC с заявлением о возможном соглашении по освобождению заложников. На следующий день вооруженное крыло ХАМАС обвинило Израиль в затягивании переговоров при посредничестве Катара об обмене заложников на заключенных в израильских тюрьмах.