Израиль сообщил о захвате „парламента“ и других административных зданий ХАМАС в Газе

Как сообщается в пресс-релизе ЦАХАЛ, боевая группа 7-й бронетанковой бригады и бойцы пехотной бригады „Голани“ проводили рейды в кварталах Шейх-Эджлин и Римал в Газе. В ходе этих рейдов были захвачены здание „парламента“ ХАМАС, его правительственный комплекс и штаб-квартира полиции.

Также израильские войска взяли под контроль „дом губернатора“ в Газе, в котором располагались офисы военного крыла и полиции ХАМАС, офисы разведывательного подразделения боевиков и другие объекты, которые, как полагает Израиль, использовались при подготовке нападения 7 октября.

Кроме того, ЦАХАЛ захватил здание инженерного факультета университета в Газе, служившее „институтом по производству и разработке оружия“, а также комплекс, в котором были расположены тренировочные базы, оперативный штаб, помещения для допросов и следственные изоляторы ХАМАС. На объекте нашли оружие и учебно-тренировочные материалы боевиков, говорится в сообщении.

Накануне вечером ряд израильских изданий, включая Times of Israel и The Jerusalem Post, опубликовали фото военных бригады „Голани“ с флагами Израиля, сделанное в здании парламента Газы. В нем с 2007 года, с момента захвата боевиками власти в анклаве, заседали представители законодательной ветви движения ХАМАС.

О полном окружении города Газы, расположенного на севере анклава, спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари объявил 2 ноября. С тех пор израильские военные ведут городские бои и наносят удары по объектам ХАМАС, напоминает „Медуза“.

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