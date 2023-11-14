ЕС выделяет Украине гуманитарную помощь еще на 110 млн евро(2)
Из общей суммы новой гуманитарной помощи Евросоюза напрямую в Украину будут направлены 100 млн евро. Еще 10 миллионов предназначены для помощи украинским беженцам в Молдове, пишет DW.
Европейский Союз предоставит Украине дополнительно 110 млн евро в качестве гуманитарной помощи. Об этом во вторник, 14 ноября, объявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич, отметив, что наступление зимы приносит дополнительные проблемы для и без того уязвимых слоев населения.
„В то время как российские ракеты несут в Украине разрушения, гуманитарное сообщество должно быть готово оказать помощь наиболее уязвимым группам населения, страдающим в суровые зимние месяцы“, - написал он в соцсети X.
По словам Ленарчича, новые средства предназначены для предоставления денежной помощи, обеспечения населения продовольствием, водой, жильем, медицинским обслуживанием, психосоциальной поддержкой и защитой, говорится в сообщении Еврокомиссии. Кроме того, ЕС направит в Украину дополнительные электрогенераторы.
Из общей суммы в 110 млн евро 100 млн будут направлены напрямую Украине, а еще 10 млн предназначены для помощи украинским беженцам в Молдове.
Таким образом, общий объем гуманитарной помощи ЕС Киеву с начала полномасштабного вторжения России в Украину увеличивается до 843 млн евро.
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