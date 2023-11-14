ЕС выделяет Украине гуманитарную помощь еще на 110 млн евро

Европейский Союз предоставит Украине дополнительно 110 млн евро в качестве гуманитарной помощи. Об этом во вторник, 14 ноября, объявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич, отметив, что наступление зимы приносит дополнительные проблемы для и без того уязвимых слоев населения.

„В то время как российские ракеты несут в Украине разрушения, гуманитарное сообщество должно быть готово оказать помощь наиболее уязвимым группам населения, страдающим в суровые зимние месяцы“, - написал он в соцсети X.

По словам Ленарчича, новые средства предназначены для предоставления денежной помощи, обеспечения населения продовольствием, водой, жильем, медицинским обслуживанием, психосоциальной поддержкой и защитой, говорится в сообщении Еврокомиссии. Кроме того, ЕС направит в Украину дополнительные электрогенераторы.

Из общей суммы в 110 млн евро 100 млн будут направлены напрямую Украине, а еще 10 млн предназначены для помощи украинским беженцам в Молдове.

Таким образом, общий объем гуманитарной помощи ЕС Киеву с начала полномасштабного вторжения России в Украину увеличивается до 843 млн евро.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .