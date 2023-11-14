ФОТО | По подозрению в совершении наркопреступлений задержаны четверо мужчин

Как сообщил Стевен Ильвес, возглавляющий отдел по борьбе с организованной преступностью и тяжкими преступлениями криминального бюро Лыунаской префектуры, мужчин подозревают в обороте амфетамина в крупном размере. „Полиция проверила информацию о возможных наркопреступлениях и собрала доказательства. В ходе проведенных в конце октября и начале ноября обысков полицейские обнаружили в разных местах большое количество амфетамина. В руки полиции попало такое количество наркотического вещества, которое способно вызвать наркотическое опьянение не менее чем у 2000 человек“, - сказал Ильвес.

„Перед нами стоит задача не допустить попадания на улицы опасных и смертоносных веществ. Мы действуем во имя того, чтобы наркотические средства не были легкодоступны, и делаем все от себя зависящее, чтобы задержать преступников“, - добавил Ильвес.

В конце октября и начале ноября в Тартуском и Валгаском уездах по подозрению в наркопреступлениях полиция задержала четверых мужчин. Про решению Тартуского уездного суда 53-летний и 28-летний мужчины заключены на два месяца под стражу. Прокуратура ходатайствовала о взятии двоих подозреваемых под стражу, так как считает, что, находясь на свободе, мужчины могут совершать преступления.

Тартуский уездный суд согласился с мнением прокуратуры. „У 28-летнего мужчины три непогашенных уголовных наказания, испытательный срок последнего наказания за наркопреступление еще не истек. Суд решил, что заключение под стражу оправдано, учитывая риск совершения новых преступлений“, - сказала прокурор Рути Килг.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса „Незаконный оборот наркотических средств в крупном размере“. Расследование проводит Лыунаская префектура под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.

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