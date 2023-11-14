Пятикратный олимпийский чемпион Клебо пропустит старт сезона из-за COVID

„Рисковать и участвовать в соревнованиях пока рано. Мой организм еще к этому не готов. Мне бы очень хотелось поучаствовать в соревнованиях в Бейтостолене, но, к сожалению, не получится. После коронавируса я начал с более легких тренировок, но пока не готов бросать вызов своему телу в тяжелых гонках“, — сказал 27-летний Клебо.

Новый сезон Кубка мира стартует 24 ноября в финском городе Рука. Пока не ясно, сможет ли Клебо там участвовать.

Лыжник сообщил, что заразился коронавирусом в начале прошлой недели.

Клебо в апреле объявил, что больше не будет выступать за сборную Норвегии, но в итоге в октябре изменил свое решение.

Клебо выиграл три золота на Олимпиаде в Пхёнчхане и четыре медали, в том числе две золотые, на Играх в Пекине. Он также является девятикратным чемпионом мира.

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