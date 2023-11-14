Таллиннская „Флора“ готова инвестировать полмиллиона евро в стадион на бульваре Сыпрузе

„Сегодня в молодежной системе „Флоры“ тренируется 1100 детей, и используемых нами манежа и стадиона „Котка“ на Линну теэ недостаточно для обеспечения качественных условий тренировок. В связи с этим мы ищем новый стадион“, - написал в Министерство образования и науки исполнительный директор „Флоры“ Сергей Хохлов-Симсон.

По его словам, стадион Таллиннского центра промышленного образования, который активно не используется, логистически очень удачно расположен для клуба, и „Флора“ заинтересована в его долгосрочной аренде.

„Для того чтобы „Флора“ могла использовать его в качестве стадиона, необходимы инвестиции в размере около 500 000 евро. Для того чтобы эти инвестиции окупились, мы должны арендовать этот стадион как минимум на 10 лет. В то же время после реконструкции стадиона его может использовать для своей деятельности и сам Центр промышленного обучения“, - добавил Хохлов-Симсон.

Теперь он ждет от министерства ответа на вопрос, готово ли оно сдать клубу стадион в долгосрочную аренду.

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