Жительница Таллинна почти два месяца ждет утерянную Itella посылку: ни ингалятора, ни денег

„Звонки и разговоры каждый день“

С наступлением осени и выходом сына в сад Алла, мама троих детей, всерьез задумалась, чтобы купить ингалятор детям. „Я не очень люблю делать заказы в онлайн-магазинах, так как боюсь, что действительность не будет соответствовать описанию, — делится своим выбором жительница Таллинна. — Хотела найти такой ингалятор, как у сестры: все же модель проверенная, и ей я доверяю“.

Но в Эстонии, как оказалось, таких не было. Тогда сестра Аллы предложила купить такой же и выслать из Германии. Стоимость медаппарата составила 80 евро, плюс плата за пересылку.

В Германии посылку приняла транспортная компания DHL, по Эстонии обязательства на себя приняла Itella. Алла внимательно отслеживала долгожданную посылку. „Когда мой ингалятор пришел в Эстонию, а это было в конце сентября, я уже ждала доставку со дня на день, но ее все не было, — рассказывает жительница Таллинна. — Проверила по трекеру и увидела, что 02.10.2023 была попытка доставки, хотя ни звонка, ни смс не было. Я все время дома, курьер тоже не приезжал“.

Алла сразу позвонила в службу поддержки узнать, почему такой статус посылки. „Мне сказали, что не указан номер телефона, поэтому не могли доставить. Уточнили номер и пообещали сделать доставку на следующий день“, — вспоминает женщина и добавляет, что доставки не было и завтра.