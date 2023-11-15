Жительница Таллинна почти два месяца ждет утерянную Itella посылку: ни ингалятора, ни денег(4)
Жительница Таллинна с начала октября никак не может разобраться, куда делась ее посылка. Многочасовые звонки и переписки с логистической компанией на протяжении почти двух месяцев пока ни к чему не привели. „Пока минус 100 евро, куча потраченного времени, нервов. И здоровье детей“, — возмущена недовольная клиентка. В ситуации разбирался RusDelfi.
„Звонки и разговоры каждый день“
С наступлением осени и выходом сына в сад Алла, мама троих детей, всерьез задумалась, чтобы купить ингалятор детям. „Я не очень люблю делать заказы в онлайн-магазинах, так как боюсь, что действительность не будет соответствовать описанию, — делится своим выбором жительница Таллинна. — Хотела найти такой ингалятор, как у сестры: все же модель проверенная, и ей я доверяю“.
Но в Эстонии, как оказалось, таких не было. Тогда сестра Аллы предложила купить такой же и выслать из Германии. Стоимость медаппарата составила 80 евро, плюс плата за пересылку.
В Германии посылку приняла транспортная компания DHL, по Эстонии обязательства на себя приняла Itella. Алла внимательно отслеживала долгожданную посылку. „Когда мой ингалятор пришел в Эстонию, а это было в конце сентября, я уже ждала доставку со дня на день, но ее все не было, — рассказывает жительница Таллинна. — Проверила по трекеру и увидела, что 02.10.2023 была попытка доставки, хотя ни звонка, ни смс не было. Я все время дома, курьер тоже не приезжал“.