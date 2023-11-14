В Финляндии хотят закрыть пропускные пункты на границе с Россией

Глава МВД Мари Рантанен в ходе пресс-конференции, посвященной ситуации, сложившейся на юго-восточной границе, заявила, что МВД в срочном порядке готовит предложение, позволяющее при необходимости ограничить пересечение границы между Россией и Финляндией. Речь идет о введении в действие мер, предусмотренных пунктом 16 закона о пограничной охране.

Ограничения могут вступить в силу при определенных условиях:

– Например, если это необходимо для поддержания общественного порядка, обеспечения национальной безопасности или предотвращения серьезной угрозы здоровью граждан, – заявила Рантанен на пресс-конференции.

По словам министра, число нелегалов, прибывающих с российской стороны, пока относительное небольшое, однако в последние дни оно значительно выросло.

– Деятельность российских властей изменилась таким образом, что попасть из России в Финляндию стало возможным, несмотря на отсутствие необходимых документов. То есть мы говорим о нелегальной миграции.

По словам Рантанен, ситуацию сегодня уже обсудили на уровне президента и министров, ответственных за внешнюю политику и безопасность страны.

С начала августа значительно возросло количество просителей убежища, пытавшихся пересечь восточную границу Финляндии без необходимых для этого документов. Это граждане третьих стран, которые использовали Россию как транзитную страну. После пересечения границы они запрашивают убежище в Финляндии.

Рантанен ранее в понедельник назвала это явление „нелегальным въездом в страну“.

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