ВИДЕО | Легенда сборной России по футболу: Если спортсмены хотят чего-то добиться, сто процентов надо уезжать из России

В интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна он признался, что хочет жить в мире и безопасности.

„На данный момент я мечтаю о том, чтобы во всем мире был мир. Было спокойно, безопасно, чтобы человечество наконец одумалось и поняло, что некоторые вещи не нужны“, – сказал Василий.

Журналист Нобель Арустамян спросил у экс-игрока сборной России:“Карпин говорил: игрок должен уехать, чтобы прогрессировать. Было много критики в адрес Карпина. Не боишься, что-то же самое будет в твой адрес?“

„Мне вообще все равно. Надо по крайней мере футболистам говорить правду. Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Если просто зарабатывать деньги и играть, тогда можно оставаться. Это касается не только российских футболистов. Это касается вообще всех российских спортсменов, которые если могут где-то выступать, должны выступать. И неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как“, — ответил Березуцкий.

Василий Березуцкий так же рассказал Нобелю Арустамяну, что больше не живет в России. Вместе со своей семьей он переехал жить в испанскую Марбелью.

„Нахожусь здесь восемь месяцев. Я сначала в Барселону поехал, но потом в Марбелью. Марбелья лучше: погодой зимой, едой, атмосферой, много людей из России. Дети тут ходят в школу. В ближайшие годы собираюсь жить в Испании“, — сказал он.

Березуцкий - один из самых титулованных футболистов России. Он выигрывал Кубок УЕФА в составе ЦСКА, является многократным чемпионом России, становился бронзовым призером чемпионата Европы.

24 февраля 2022 года в первый день начала полномасштабной войны Березуцкий написал в соцсетях пост, в котором была фраза „Нет войне“. Тогда он входил в тренерский штаб московского ЦСКА.

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